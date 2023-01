"Mehr Einsätze erhofft": Freiburg verleiht Schlotterbeck nach Bochum

Abstiegskampf statt Champions-League-Traum: Keven Schlotterbeck verlässt den SC Freiburg vorübergehend Richtung VfL Bochum - weil er endlich wieder spielen will.

Ein halbes Jahr nach Bruder Nico verlässt auch Keven Schlotterbeck den SC Freiburg - allerdings "vorerst" nur bis zum Saisonende, wie es in der Mitteilung der Breisgauer heißt: Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wird für die restliche Spielzeit an den Bundesliga-Vorletzten VfL Bochum verliehen und tauscht damit den Kampf um einen Champions-League-Platz mit dem Kampf gegen den Abstieg.

"Keven ist mit dem Wunsch nach Veränderung mit der Möglichkeit auf mehr Spielzeit an uns herangetreten. Das können wir, gerade auch nach der Vertragsverlängerung im Sommer, gut nachvollziehen", sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Mit der Leihe nach Bochum haben wir eine für beide Seiten gute Lösung gefunden, die es Keven ermöglicht, in den ausstehenden 19 Bundesligaspielen möglichst viele Spielminuten sammeln zu können."

Nur zweimal eingewechselt in der Liga und ein Patzer im Pokal

Schlotterbeck hatte sich nach seiner Verlängerung vor der Saison viel vorgenommen, kam dann aber in der Bundesliga lediglich zweimal als Joker zum Zug; dazu spielte er zweimal in der Europa League und einmal im DFB-Pokal - wobei er beim Zweitrunden-Sieg gegen den FC St. Pauli (2:1 n.V.) schwer patzte und als einer von vier Freiburgern zur Pause ausgewechselt wurde (kicker-Note 6).

Jetzt soll der Linksfüßer seine Ruhe am Ball und sein gutes Aufbauspiel in Bochum einbringen. "Durch Keven Schlotterbeck verstärken wir unseren Kader und erweitern unsere Möglichkeiten in der Defensive, indem wir variabler aufgestellt sind", findet Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian. "Keven weiß, was auf ihn und uns zukommt, und ist bereit, uns im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen."

"Ich hatte in Freiburg eine super Zeit"

Schon am heutigen Montag steigt Schlotterbeck, der die Rückennummer 31 erhält, bei seinem neuen Team ins Training ein. "Ich hatte in Freiburg eine super Zeit, mir zuletzt aber mehr Einsätze erhofft", sagt Schlotterbeck, der seit 2017 das SC-Trikot trägt. "Ich möchte mich beim Sport-Club bedanken, dass ich die Möglichkeit bekomme, im nächsten halben Jahr Spielpraxis zu sammeln. Ich werde in den kommenden Monaten alles daran setzen, mit dem VfL den Klassenerhalt zu schaffen."

SC-Trainer Christian Streich hatte bereits im Vorfeld Verständnis für Schlotterbecks Wechselwunsch gezeigt und erklärt, dass bei einem Abschied kein externer Nachfolger verpflichtet werden müsse: "Wir haben auch in der zweiten Mannschaft das eine oder andere Talent."