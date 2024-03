Mehr Drama geht nicht: Coventry dreht Viertelfinale in der 97. und 100. Minute

FA Cup - Highlights by DAZN 16.03.2024

6:59Pokal-Überraschungen gibt es auch in England: Im FA Cup war es Zweitligist Coventry City, der den Favoriten aus Wolverhampton rauskegelte. Dabei wurde es besonders in der Schlussphase dramatisch, als die Wolves erst in Führung gingen - und doch noch alles verspielten.