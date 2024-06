Mehr Chancen ohne Mbappé? Frankreichs Paradox

Ohne Mbappé und Linksaußen, dafür mit mehr Druck: Wie sich das Fehlen des Superstars auf die französische Taktik auswirkte.

In der Mathematik bedeuten Asymmetrien, dass mit dieser verflixten Parabel etwas nicht stimmen kann, in der Anatomie spricht man schnell von einer Fehlstellung. Doch fehlerhaft aufgestellt waren die Franzosen nicht, als sie gegen die Niederlande nicht nur ohne Kylian Mbappé, sondern auch ohne Linksaußen antraten. Zudem hing die Asymmetrie, oder zu Deutsch Ungleichheit, direkt mit dem Fehlen des Superstars zusammen. Wie war sie zustande gekommen?

Zunächst hatte Frankreichs Trainer Didier Deschamps zwei grundlegende Entscheidungen zu treffen. Erstens: Wie lässt sich Aurelien Tchouameni integrieren? Der defensive Mittelfeldspieler fehlte seit Wochen verletzt, verpasste sogar das Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen Dortmund (2:0). Nun drängte der 24-Jährige jedoch ins Team - und auf die Sechs.

Dort hatte jedoch N'Golo Kanté gegen Österreich überzeugt, ihn herauszunehmen war also keine Option. Daher postierte Deschamps Tchouameni als situativ abkippenden Sechser vor die Abwehr und Kanté als Sechseinhalb davor. Für Tchouameni hieß das, dass er sich ähnlich Toni Kroos bei den Deutschen ab und zu, also situativ, in die Verteidigung fallen ließ, oder abkippte, und Kanté davor dem Spiel Rhythmus verleihen konnte.

Adrien Rabiot besetzte dafür die linke Acht, war demnach kein Pendant zum meist an der rechten Außenlinie klebenden Ousmane Dembelé. Asymmetrisch also. Dafür eröffnete das Loch auf der linken Seite Theo Hernandez die Möglichkeit, mit seinem Zug nach vor Offensivaktionen zu starten. Soweit zumindest die Theorie, denn Theo vermochte es nicht, die Räume vor ihm zu nutzen. Gegen Österreich hatte das noch anders ausgesehen.

Zwei Antworten von Trainer Deschamps

Nun standen die Franzosen also da mit ihrem asymmetrischen Mittelfeld. Beziehungsweise rannten an, denn gegen die Niederländer spielten sie sich deutlich mehr Möglichkeiten heraus als noch gegen Österreich. Lediglich die Ausführung war mangelhaft.

Personell ersetzte Deschamps Mbappé also durch Tchouameni, wählte damit eine defensive Variante. Schließlich hätte der Coach auch einfach Randal Kolo Muani oder Olivier Giroud für den Superstar auf der Neun spielen lassen. Die zweite Frage: Wie sollte er Mbappés Position besetzen?

Darauf gab der Trainer zwei Antworten: Einmal postierte er mit Marcus Thuram einen Mittelstürmer auf der Neun, stellte ihm mit Antoin Griezmann aber eine halbe Neun an die Seite. Thuram rieb sich auf, arbeitete viel, generierte Möglichkeiten und Torraumszenen - aber traf eben nicht.

Mehr Chancen ohne Mbappé? Klingt paradox, mathematisch gesehen sogar unwahrscheinlich. Doch für die Franzosen war es am Freitagabend Realität.