Mehr Biss für die Löwen-Offensive?

Der TSV 1860 München möchte sich nach einer enttäuschenden Spielzeit, in der es besonders offensiv hakte, in der kommenden Drittligasaison wieder nach oben orientieren. Helfen soll dabei Fabian Schubert. Der Stürmer kommt aus der schweizer Super League, in der er für den FC St. Gallen zuletzt drei Treffer und eine Vorlage in 23 Partien beisteuerte.