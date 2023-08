Mehr Authentizität: Die Features von EA SPORTS FC Mobile

Drei Tage vor dem Release der PC- und Konsolenversion erscheint EA SPORTS FC Mobile. Das haben die Entwickler für die Smartphone- und Tabletedition des Spiels geplant.

Nicht nur auf dem PC oder an der Konsole steht EA SPORTS FC 24 in den Startlöchern. Auch die Version für Smartphone und Tablet - EA SPORTS FC Mobile - wurde bereits angekündigt. Anstoß ist am 26. September, für bestehende Spieler erscheint diese als kostenloses Update, ohne dass ein erneuter Download auf die Geräte erforderlich ist.

True Player Personality soll Spieler "zum Leben erwecken"

Wie zuletzt bekannt wurde, wird Vinicius Junior das Pendant zu Erling Haaland. Der Linksaußen von Real Madrid ziert das Cover dieser FC-24-Edition. Fans des Brasilianers werden "seinen authentischen Laufstil erleben, der im Spiel durch die True Player Personality zum Leben erweckt wird."

Diese "Echte Spielerpersönlichkeit" ist eine der Neuerungen von EA SPORTS FC Mobile, wie der Publisher verkündete. Zu den authentischen Läufen zählen auch "parierte Elfmeter und Jubelrufe für bestimmte Akteure". Außerdem steht die Persönlichkeit der Profis auch bei der dynamischen Spielgeschwindigkeit im Fokus. Wie es in der Mitteilung von EA SPORTS heißt, wird im neuen Ableger der Reihe eine "Mobile-first und taktile Spielgeschwindigkeit" implementiert.

Powerschuss nun auch auf dem Smartphone und Tablet möglich

Überarbeitet würde ferner das Schusssystem. Das Elite Shooting System fördere "kluge Schussentscheidungen innerhalb und außerhalb des Strafraums bei einer Flanke oder einem Volleyschuss". Ist eine solche "kluge Schussentscheidung" getroffen, werden die Nutzer "innerhalb des Spiels dafür belohnt". Apropos Abschluss: Wie von der PC- oder Konsolenversion bekannt, kann auch in der Mobile-Edition ein Powerschuss abgegeben werden.

Wer jedoch aus der Distanz keinen Versuch wagen, sondern eher ins Dribbling gehen möchte, bekommt mit dem Knock On Dribble möglicherweise ein hilfreiches Feature an die Hand. Das soll "schnelle und dribbelstarke Spieler schnell auf Top-Geschwindigkeit" bringen. Zu stoppen sind diese dann eventuell mit der harten Grätsche. Sie ermöglicht es, "die gegnerischen Angreifer mit einem harten Tackling oder einem Block in letzter Sekunde zu stoppen und wieder selbst in Ballbesitz zukommen".

Erscheinen wird EA SPORTS FC Mobile am 26. September 2023 - weltweit. "Unser Fokus liegt darauf, unsere große Community der Spieler dort zu treffen, wo sie sind und wie sie in unserem EA-SPORTS-FC-Ökosystem spielen. Wir setzen diese Perspektive mit weiteren Erlebnissen, die wir bald ankündigen werden, in die Tat um", sagte Nick Wlodyka, Senior Vice President und General Manager EA SPORTS FC.