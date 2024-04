Mehr als nur ein Handballspiel

Die IG Handball e.V. will der Sportart eine Stimme geben. Der Verein präsentiert am heutigen "Tag der Vielfalt" eine bunte Mischung von Personen und Ideen, die den Handball abseits des ergebnisorientierten Spitzenhandballs mit Leben füllen.

Ob Five-a-Side oder Goalball, ob inklusive Trainingsgruppe oder Audiodeskription, ob Neu-Enthusiast oder langjähriger Handball-Fan: Im Laufe des Tages erscheinen verschiedenste Texte rund um verschiedenste Bereiche des Handballsports.

"Als IG Handball wollen wir der Sportart Handball eine Stimme geben - auch und gerade den Protagonist:innen und Themen, die anders als unsere National- und Bundesligaspieler nicht wöchentlich in der Öffentlichkeit stehen", sagt Christoph Döring, Vorsitzender der IG Handball. "Denn so wichtig die deutschen Nationalmannschaften als Zugpferde sind und so stolz wir auf die stärkste Liga der Welt und ihre Vereine sind: Der Handball hat so viel mehr Facetten, denn er ist eine Sportart für alle Menschen."

Und während die Spieler, Trainer und Funktionäre in der Bundesliga mit dem Handball oft ihren Lebensunterhalt verdienen, wird der Handball abseits dieser Bühne von der Leidenschaft der Menschen getragen - in der Regel im Ehrenamt, manchmal mit einer geringen Aufwandsentschädigung, oft komplett unentgeltlich.

"Wir zollen den vielen Ehrenamtlern, die den Sport mit Leben füllen, unseren größten Respekt", betont Döring. "Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass der Handball so lebendig und bunt ist. Sie leben Werte wie Toleranz, Integrität und Begeisterung und vermitteln Fairplay und Teamgeist. Daher wollen wir mit diesem Thementag die Vielfalt der Sportart in die Mittelpunkt stellen."

Was ist die IG Handball?

Die "Interessengemeinschaft Handball e.V." wurde 2004 gegründet und ist eine Plattform für alle am Handball beteiligten Personen. Von Profis über Trainer und Schiedsrichter, Journalisten und Funktionären hin zur Basis - den Fans - unterstützen derzeit rund 150 Handballbegeisterte, sowie Fanclubs und Vereine ihre Mission (» Mitglied werden).

Zahlreiche Beispiele haben in der Vergangenheit dabei bewiesen, wie wichtig die übergreifende Funktion ist, auch, um sich gegenseitig für aktuelle Entwicklungen im Handball gegenseitig zu sensibilisieren. Ziel der IG Handball ist es, der Sportart Handball eine Stimme zu geben und eine Pressure Group in Sachen Handball zu sein.

Neben Gesprächsrunden und Informationsveranstaltungen steht dabei das "Vereinsleben" hoch im Kurs. Ob bei spontanen Treffs in den Hallen, der Jahreshauptversammlung oder gemeinsamen Besuchen von Großveranstaltungen. In den letzten Jahren gab es beispielsweise einen "Best Practice Award" für Vereinsaktivitäten im Corona-Lockdown, Aktivitäten zur Stärkung des Kinder-Handballs und die Unterstützung von besonderen Vereinsaktionen. Immer getreu dem Motto: "Von Fans für Fans".