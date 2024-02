Mehr als nur ein großer Name: Gudjohnsen sticht und will mehr

Sveinn Aron Gudjohnsen ist seit rund einem Monat Teil von Hansa Rostock. Spätestens mit seinem Premierentor beim 2:2 gegen den HSV ist der 25-jährige Angreifer aus Island endgültig bei der Kogge angekommen.

Im Stile eines torhungrigen Angreifers lauerte Sveinn Aron Gudjohnsen in der Schlussphase gegen den HSV, reagierte nach Ransford-Yeboah Königsdörffers schwachem Pass und brachte die Kugel nach dem Umkurven des Torhüters an HSV-Keeper Matheo Raab vorbei. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung stach der 25-jährige Isländer zu und brachte Hansa beim 2:2 gegen den HSV in Führung. Eine Szene, die zeigt, welchen Torriecher Gudjohnsen vererbt bekommen hat.

Gudjohnsen Senior ist Champions-League-Sieger

Das kommt nicht von ungefähr. Rostocks am 18. Januar vom schwedischen Vizemeister IF Elfsborg verpflichteter Angreifer wurde mitunter in "La Masia" beim FC Barcelona ausgebildet. Dem Verein, bei dem schon sein Vater Eidur Gudjohnsen auf Torejagd gegangen war. Mit dem FC Chelsea wurde Gudjohnsen Senior ebenso wie mit den Katalanen Meister - mit dem FCB gewann der 88-malige Nationalspieler Islands (26 Tore) im Jahr 2009 gar die Champions League.

Marken, die Rostocks Gudjohnsen eher nicht mehr erreichen wird. Und dennoch ist der 18-malige isländische Nationalstürmer (zwei Treffer) in der 2. Bundesliga angekommen, sein Tor sicherte der Kogge einen unverhofften, doch guttuenden Punkt gegen den HSV. Auf den Fehler des Gegners hatte er laut eigener Aussage "ein wenig spekuliert, und es hat sich ausgezahlt".

Startelf? Rostocks Gudjohnsen ist "bereit"

Nach drei Kurzeinsätzen für Hansa will Gudjohnsen ab sofort mehr, er fühle sich in Rostock so langsam angekommen. Ein Startelf-Einsatz liege zwar bei Trainer Mersad Selimbegovic, doch der Angreifer stellte klar: "Wenn er mich braucht, bin ich bereit".

Wie gegen den HSV will Gudjohnsen Junior sicher auch bei Top-Team Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einnetzen.