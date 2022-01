Mehr als ein Joker? Hauges schwieriger Konkurrenzkampf

Jens-Petter Hauge hat seine am 12. Dezember im Heimspiel gegen Leverkusen (5:2) erlittene Muskelverletzung auskuriert und ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Für Eintracht-Trainer Oliver Glasner vergrößern sich damit die Optionen in der Offensive, allerdings dürfte es für den Norweger vorerst schwierig werden, über eine Joker-Rolle hinauszukommen.

Rafael Borré als Sturmspitze sowie Daichi Kamada und Jesper Lindström auf den Halbpositionen dahinter haben sich im 3-4-2-1 der Eintracht festgespielt. Solange keine Verletzungen, Sperren oder positive COVID-19-Testergebnisse dazwischenkommen, dürfte es für Hauge und die anderen Offensivkräfte schwierig werden, dem gesetzten Trio einen Platz abzuluchsen. Insbesondere Lindström vollzog in den vergangenen Monaten einen beachtlichen Entwicklungsschritt und ist trotz der jüngst teils unglücklich vergebenen Torchancen nicht aus der Mannschaft wegzudenken.

Hauge: "Das war die erste ernste Verletzung in meiner Karriere als Profi - und nicht das beste Timing"

"Das war die erste ernste Verletzung in meiner Karriere als Profi - und nicht das beste Timing. Das Team war in fantastischer Form, und ich hätte gerne mehr gespielt", rekapituliert der Norweger. Immerhin: Mittlerweile verspürt er wieder ein "gutes Gefühl" und trainiert "normal mit dem Team". Sollte alles wie geplant laufen, stehe er im kommenden Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart wieder zur Verfügung. Das Ziel für die Abteilung Attacke ist klar: an Effizienz zulegen. "In den letzten Spielen kreierten wir viele Chancen und spielten guten Offensivfußball, aber wir müssen mehr Tore schießen", fordert Hauge. "Ich hoffe, dem Team helfen zu können, indem ich selbst Tore erziele und Chancen für die Mannschaft kreiere."

Der Saisonstart verlief für den variabel einsatzbaren Offensivakteur vielversprechend, an den ersten drei Spieltagen traf er zweimal, seither ging er in der Liga aber leer aus. Dafür erzielte er in der Europa League in Piräus in der Nachspielzeit das viel umjubelte 2:1-Siegtor. Ein Assist gelang ihm in wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen indes noch nicht, und sein kicker-Notenschnitt von 4,14 in der Bundesliga dokumentiert, dass noch viel Luft nach oben besteht. Seine Qualitäten, die er insbesondere im offensiven Eins-gegen-eins hat, sind unbestritten. Doch der 22-Jährige muss lernen, cleverer und abgezockter zu spielen, im richtigen Moment zu passen und den Ball nicht mehr so leichtfertig zu verlieren. Andernfalls wird er es schwer haben, sich in der Bundesliga zu behaupten.

Bei der Eintracht scheint die Überzeugung groß zu sein, den norwegischen Nationalspieler auf das nächste Level heben zu können. Zwar ist Hauge lediglich von der AC Mailand ausgeliehen, allerdings soll eine (offiziell nicht bestätigte) Kaufverpflichtung über sieben Millionen Euro ausgehandelt worden sein. Auf einen solchen Deal lässt man sich nicht ein, wenn man von einem Spieler nicht vollends überzeugt ist.