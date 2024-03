Mehr als ein Backup: St. Pauli verlängert mit Dzwigala

Adam Dzwigala vertritt aktuell beim FC St. Pauli Abwehrchef Eric Smith. Seine Leistungen wurden nun mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Weil sich St. Paulis Abwehrchef Eric Smith gegen Schalke eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hatte, kam Adam Dzwigala in den vergangenen drei Spielen immer zum Einsatz und durfte sich unter Wettkampfbedingungen für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags beweisen. Mit Erfolg! Wie der Zweitliga-Spitzenreiter am Dienstag mitteilte, verständigten sich beide Seiten, den Vertrag über den Juni hinaus zu verlängern.

"Immens wichtiger Teil des Teams"

Für Sportchef Andreas Bornemann ist der 28-Jährige trotz insgesamt nur fünf Startelf-Einsätzen diese Saison "ein immens wichtiger Teil des Teams". Der Verteidiger sei "absolut zuverlässig" und bringe "immer seine Leistung, wenn er gebraucht wird". Deshalb gehe Dzwigalas Rolle bei den Kiezkickern auch "weit über die eines Backups hinaus".

Auch Dzwigala freut sich, "den erfolgreichen gemeinsamen Weg fortzusetzen". Vielleicht ja sogar ab Sommer in der Bundesliga. Hamburg und der FC St. Pauli seien seit der Ankunft im Dezember 2020 für ihn und seine Familie bereits zu einer "zweiten Heimat geworden". Am Millerntor habe er zudem die Möglichkeit, sich "in einem ambitionierten Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln". Insgesamt kommt der in Warschau geborene Verteidiger bislang in vier Saisons auf 69 Pflichtspiele (drei Tore).

Trainer Fabian Hürzeler lobt vor allem die "Flexibilität" und das "taktische Verständnis" des Smith-Vertreters. Mit diesen Fähigkeiten passe der "Musterprofi" perfekt zur "fußballerischen Identität" der Hamburger. Zur neuen Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.