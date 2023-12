Mehr als 30 Millionen: Italiener auf Konés Fährte

Im Sommer schon schien sich sein Abschied aus Mönchengladbach anzubahnen. Auch aktuell gibt es wieder ernstzunehmende Interessenten für Manu Koné.

Wohl nur wegen seiner Knie-Verletzung, die er sich bei der U-21-EM zugezogen hatte, platzte der Wechsel des französischen Mittelfeldmannes Manu Koné im Sommer. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2026, ohne Ausstiegsklausel; momentan haben offensichtlich mindestens zwei italienische Klubs die Angel ausgeworfen nach dem 22-Jährigen.

Vor Saisonbeginn hatte sich ein Transfer des dynamischen Mittelfeldmannes zum FC Liverpool angebahnt, war aber letzten Endes doch nicht vollzogen worden. Nun berichtet die französische L’Équipe, dass zwei Klubs aus der Serie A Interesse hinterlegt haben, nämlich Juventus Turin und auch Meister SSC Neapel.

Offenbar ist Napoli nach einer schwachen Hinserie, aktuell nur auf Platz 7 liegend, entschlossen, die Qualität im Kader zu erhöhen und kräftig zu investieren, in der Abwehr und auch im Mittelfeld.

Inter und Napoli sind gewiss nicht die einzigen Klubs, die Koné gerne verpflichten würden. Denn der Franzose ist ein Spieler, der an einem guten Tag den Unterschied ausmachen kann, mit seiner manchmal unwiderstehlichen Art im Mittelfeld, mit seinem Zug zum Tor, mit seiner Aggressivität und Dynamik.

Mitunter übertreibt Koné natürlich auch, rennt sich fest, übersieht den Nebenmann, aber immer wieder sorgt er auch für die Highlights im Gladbacher Spiel, nicht zuletzt mit seinem Treffer in der 120. Minute beim Pokal-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg.

Deutlich über 30 Millionen würde Borussia wohl für einen Transfer aufrufen, damit könnte Koné in diesem Borussen-Ranking die Nummer zwei werden, nachdem der Wechsel von Granit Xhaka 2016 zum FC Arsenal satte 45 Millionen in die Vereinskasse gespült hatte.

Gladbach könnte einen Wechsel auffangen

Im Sommer wäre Koné gewiss nicht zu halten, möglicherweise nimmt der Transfer aber schon Anfang des Jahres 2024 Fahrt auf, wenn die italienischen Klubs ernst machen. Bei einem geeigneten Angebot wäre Borussia natürlich gesprächsbereit, nicht nur, weil ein Wechsel des Mittelfeldmannes quasi auch mit Bordmitteln aufgefangen werden könnte.

Denn auch wenn Koné an guten Tagen herausragende Qualität verkörpert, wäre Borussia auch ohne ihn gerade im zentralen Mittelfeld sehr gut aufgestellt und besitzt Alternativen. Julian Weigl ist gesetzt vor der Abwehrkette, Rocco Reitz hat sich festgespielt. Florian Neuhaus erlebte einen ziemlich unbefriedigenden ersten Saisonabschnitt, drängt aber auf mehr Spielzeit, und auch Christoph Kramer könnte in diesem Bereich eine Rolle spielen. Und eines ist gewiss: Die Spekulationen um Koné werden Borussia auch weiterhin beschäftigen.

Testspiel gegen Go Ahead Eagles

Nach der kurzen Winterpause nimmt Borussia Mönchengladbach am 2. Januar um 10.30 Uhr das Training am Borussia-Park wieder auf. Ein Vorbereitungsspiel auf den zweiten Saisonteil steigt am Samstag, 6. Januar, um 13 Uhr gegen die Go Ahead Eagles aus dem niederländischen Deventer.