Mehr als 210.000 Zuschauer: Veranstalter mit Finals zufrieden

Die Veranstalter der vierten Auflage der Finals haben ein positives Fazit gezogen. Nächster Halt ist Dresden im Jahr 2025.

Die Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) habe "die hochgesteckten Erwartungen mehr als übertroffen" hieß es in einer Mitteilung. Mit mehr als 210.000 Zuschauern kamen fast so viele wie im Vorjahr mit 220.000. Damals hatten die Leichtathletik-Wettbewerbe im mehr als 70.000 Zuschauer fassenden Berliner Olympiastadion stattgefunden, die Kapazität in Kassel lag dagegen bei 13.000 Besuchern.

"Die Finals sind ein Aushängeschild für den deutschen Spitzensport und für den Standort Deutschland. Hier sieht man die große Begeisterung der Menschen an Multi-Sportevents, die vor Ort und im Fernsehen für große Freude sorgen", sagte Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Gewitter sorgt für strafferen Zeitplan

An Rhein und Ruhr feierten die Besucher die "Exoten" in rasanten BMX-Wettbewerben, auf dem Wasser im Kanu-Polo und beim Stand-up-Paddling oder an der Kletterwand. Auch ein drohendes Gewitter am Sonntag tat der Stimmung keinen Abbruch, die Organisatoren reagierten und strafften den Zeitplan.

Seit 2019 werden die "Finals" als Multisportevent ausgetragen, auch um Randsportarten eine größere mediale Aufmerksamkeit zu ermöglichen. 2024 muss das Event aufgrund von Terminkollisionen im Olympia-Jahr ausfallen, 2025 sollen die "Finals" in Dresden steigen.

Bleibt die Leichtathletik an Bord?

Ob dann auch die beliebten Leichtathletik-Wettbewerbe zentral an einem Ort mit den anderen Sportarten ausgetragen werden, ist offen. "Ich glaube, dass wir die Finals begleiten werden in den nächsten Jahren. Aber es gibt noch ein paar Rahmenbedingungen zu klären", sagte Idriss Gonschinska, Vorstandschef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

Auch die Fernsehquoten vom Samstag waren bei der vierten Auflage der Veranstaltung beachtlich. Die Reichweite des ZDF am Samstag lag knapp fünf Stunden lang über der Eine-Million-Marke. Der Marktanteile lagen nach Angaben des Senders in dieser Zeit über zehn Prozent. Insgesamt punktete das Multisportevent im TV jedoch nur bedingt.