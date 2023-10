Mehr als 11,3 Millionen Spieler: EA feiert die erste Woche von FC 24

EA SPORTS hat erste offizielle Zahlen zum Auftakt von FC 24 preisgegeben. In mancherlei Hinsicht macht der neue Titel FIFA 23 schon vergessen - und das soll erst der Anfang gewesen sein.

In Sachen Spieleranzahl hat FC 24 den Vorgänger in den ersten Tagen übertroffen. EA SPORTS

Kann FC 24 als erster Teil der neuen Eigenmarke weitere Rekordzahlen schreiben? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans und Experten, sondern sicherlich auch die Chefs bei EA SPORTS. Die ersten offiziellen Erkenntnisse aus Vancouver scheinen eine gute Richtung auszuweisen: Mehr als 11,3 Millionen Spieler verzeichnete der Publisher in der ersten Woche nach dem Release. In FIFA 23 war es im selben Zeitraum noch eine Million weniger.

EA SPORTS FC Mobile brach sogar den Franchise-Rekord mit 2,2 Millionen App-Installationen am allerersten Tag. In den darauffolgenden anderthalb Wochen stieg diese Anzahl auf über 11,2 Millionen an. "Wir sind begeistert, dass sich bereits in den ersten Tagen nach dem Start von EA SPORTS FC 24 und FC Mobile so viele Fans auf The World's Game stürzen", sagt EA-SPORTS-Präsident Cam Weber.

Nächster Quartalsbericht liefert weitere Erkenntnisse

Zudem verkündete er, dass FC 24 zusätzlich zu den FIFA-Rückkehrern auch viele Neueinsteiger anziehe - 20 Prozent mehr als noch FIFA 23. "Mit EA SPORTS FC bauen wir die größte Fußball-Community der Welt auf. Und wir stehen erst am Anfang", meint Weber. Es sind noch recht wenige Zahlen, die der Entwickler präsentiert. Für einen umfassenderen Eindruck zum Start von FC 24 muss der nächste Quartalsbericht von Electronic Arts (EA) abgewartet werden, der im November erscheinen sollte.

Damit dieser tatsächlich erfolgreich ausfällt, ist der Entwickler in den nächsten Wochen und Monaten wohl allerdings noch gefragt. Denn EA SPORTS präsentierte zum Start ein eher unfertig wirkendes Spiel, das in unserem Test mittelmäßig abschnitt. Auch scheint sich bereits Langeweile mit Überforderung abzuwechseln, wie wir gestern berichteten.