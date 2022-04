Mehlem hat Aue statt Aufstiegsszenarien im Sinn

Drei Spieltage vor Schluss steht der SV Darmstadt 98 auf Rang drei und hat mit den Gegnern Aue, Düsseldorf und Paderborn von der Papierform ein machbares Restprogramm. Kein Wunder, dass Spieler wie Trainer immer wieder mit Fragen nach der Tabelle und Aufstiegsszenarien konfrontiert werden. Verständlich aber auch, dass sie dabei eher ausweichen.

"Ich rede da nicht so gerne drüber", sagt Mittelfeldspieler Marvin Mehlem. "Ich schaue erstmal auf Aue und nicht auf die Tabelle. Es gibt keinen einzigen Gegner in der Liga, von dem man sagen könnte: Die hauen wir schnell weg."

Immerhin haben die Lilien nach dem ersten Sieg in der Rückrunde gegen einen Aufstiegskonkurrenten wieder neuen Schwung bekommen. "Es hat extrem viel geholfen, dass wir die Punkte geholt haben", sagt Mehlem mit Blick auf den 2:1-Sieg beim FC St. Pauli. An diese Leistung müsse man nun anknüpfen.

Mehlem lobt Breite des Kaders

Mehlem spielt seit fast fünf Jahren am Böllenfalltor. Noch nie stand der Verein in dieser Zeit nach dem 31. Spieltag so gut da wie heute. Für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler hängt das vor allem mit der Breite des Kaders zusammen. "Wir können von der Bank nachlegen, ohne dass die Leistung sinkt", sagt er. Zudem stimme der Teamgeist: "Da ist keiner sauer, wenn er mal nicht spielt oder ausgewechselt wird."

Für Mehlem selbst ist die Saison bislang noch allerdings nicht so befriedigend verlaufen. Einen großen Teil der Hinrunde hatte er wegen einer schweren Knieverletzung verpasst, einen Stammplatz hat er sich noch nicht wieder erkämpft. "So einen Saisonverlauf habe ich bisher nicht gekannt", sagt er. Zwar gehe es ihm immer besser. "Aber ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder bei der kompletten Stärke bin", räumt der gebürtige Karlsruher ein.

"Ich hoffe, gegen Aue bin ich dran"

Im Zentrum hinter den Spitzen fühlt sich Mehlem am wohlsten, wie er immer wieder betont. Allerdings kam er zuletzt auch auf den Außen oder einmal sogar auf der Doppelsechs zum Einsatz. Ein Tor ist ihm in seinen 17 Ligaeinsätzen in dieser Saison noch nicht gelungen. Gegen St. Pauli scheiterte er aus kurzer Distanz am gegnerischen Keeper. Im Heimspiel gegen Kiel traf er nur den Pfosten. "Irgendwann reicht's", sagt er kämpferisch. "Ich hoffe, gegen Aue bin ich dran."