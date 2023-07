Megos will veredeln, Chance für Meul und Flohé: DAV benennt WM-Kader

Die WM im Sportklettern steht vor der Tür. Anfang August geht es auch um die ersten Tickets für Olympia 2024.

Genossen die EM 2022 in München, wie läuft es in Bern 2023? Yannick Flohé (li.) und Alex Megos. IMAGO/GEPA pictures

Vom 1. bis zum 12. August finden in der Schweizer Hauptstadt Bern die Weltmeisterschaften statt. Medaillen werden vergeben in den Disziplinen Lead, Bouldern, Speed und der Kombination aus Lead & Bouldern.

Insgesamt werden 800 Athleten aus 60 Nationen an dem fast zweiwöchigen Mega-Event teilnehmen, bei dem den drei Erstplatzierten aus jeder Disziplin das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris 2024 mit den Medaillen um den Hals gehängt werden.

Megos will seine Saison veredeln

Der DAV hat seinen WM-Kader nominiert, darunter finden sich bei den Herren die beiden Medaillenhoffnungen Alex Megos und Yannick Flohé. Ersterer hatte mit Beginn der Lead-Saison starke Leistungen gezeigt (Silber in Innsbruck, Bronze in Villars und Platz 4 in Chamonix. "Super wäre, wenn ich im Lead ins Finale und im Bouldern ins Halbfinale klettern könnte, ich kann mir vorstellen, dass das drin wäre. Die Erwartungen an mich selbst sind, dass ich alles gebe und gut klettere, so wie ich das in den letzten Weltcup, gerade im Lead, hinbekommen habe", sagte Megos in einer Mitteillung des Verbandes.

Flohé hingegen startete überzeugend in die Boulder-Saison, doch konnte er in der Lead-Saison nicht an seine starken Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. "Die WM ist nicht nur eine WM, sondern auch eine Olympiaqualifikation und obendrein ein wichtiger Wettkampf, um sich Quotenplätze für Weltcups der nächsten Saison zu sichern. Ich denke, wir haben starke Athlet*innen mit dabei, bei denen wir schon auf das ein oder andere Finale hoffen dürfen", wagt DAV-Sportdirektor Martin Veith eine Prognose.

WM als Comeback-Chance für Meul

Bei den deutschen Frauen richten sich die Blicke auf Hannah Meul. Die 22-Jährige hatte mit Silber in Hachioji einen bärenstarken Start, doch dann fing sie sich nach der Rückkehr aus Asien im Mai eine Grippe ein, die ihre Konkurrenzfähigkeit stärker einschränkte als zunächst angenommen, so dass ihre Wettkampf-Kalender stark zusammengestrichen wurde.

Nach Platz 8 im Bouldern in Brixen, wo für Meul einiges an mentalen Herausforderungen zu stemmen war, konnte sie kein Ergebnis mehr erzielen, das ihrem Potenzial entsprach. Für die Vize-Europameisterin im Bouldern 2022 sind die Weltmeisterschaften eine Chance, sich nach längerer Abwesenheit vom Weltcup-Zirkus wieder zu zeigen.

Beim Speedklettern ruhen die DAV-Hoffnungen auf den beiden frischgebackenen deutschen Meistern: Franziska Ritter und Leander Carmanns haben beide zudem die aktuellen deutschen Rekorde inne, Carmanns kletterte diesen Rekord erst vor wenigen Wochen im DM-Finallauf in Duisburg. Seine 5,29 Sekunden auf 15 Meter sind nur 39 Hundertstel hinter dem aktuellen Weltrekord (4,90 Sekunden) und zeigen, wie eng es in der Weltspitze zugeht.

Diese 13 DAV-Athleten starten in Bern - Absolute Weltspitze vertreten

Männer: Alex Megos, Yannick Flohé, Martin Philipp, Max Kleesattel, Sebastian Lucke, Leander Carmanns, Linus Bader

Frauen: Hannah Meul, Martina Demmel, Lucia Dörffel, Afra Hönig, Sandra Hopfensitz, Franziska Ritter

Natürlich wird die gesamte Weltspitze im Sportklettern in Bern vertreten sein. Bei den Herren haben neben Megos auch die Routiniers Adam Ondra aus Tschechien und Jakob Schubert aus Österreich im Lead Medaillen im Visier. Im Bouldern darf man auf den jungen Franzosen Mejdi Schalck (19) und den noch jüngeren Sorato Anraku (16) aus Japan gespannt sein, der in seiner Premierensaison mehr als beeindruckende Ergebnisse ablieferte.

Bei den Frauen geht in allen Disziplinen (außer Speed) kein Weg an Janja Garnbret aus Slowenien vorbei. Alles andere als mehrfaches Gold wäre für die Dominatorin der vergangenen Jahre überraschend. Dennoch wollen ihr Ai Mori (Japan), Chaehyun Seo und die zurückgekehrte Jain Kim (beide Südkorea) sowie die beiden starken US-Amerikanerinnen Brooke Raboutou und Natalia Grossman das Leben so schwer wie möglich machen.

Das ist der Zeitplan der Kletter-WM

1. August 2023, 9 Uhr: Qualifikation Männer Bouldern

2. August 2023, 11 Uhr: Qualifikation Frauen Lead

3. August 2023, 8.30 Uhr: Qualifikation Männer Lead

3. August 2023, 15.30 Uhr: Qualifikation Frauen Bouldern

4. August 2023, 10 Uhr: Halbfinale Männer Bouldern

4. August 2023, 18.30 Uhr: Finale Männer Bouldern

5. August 2023, 10 Uhr: Halbfinale Frauen Bouldern

5. August 2023, 18.30 Uhr: Finale Frauen Bouldern

6. August 2023, 10 Uhr: Halbfinale Männer/Frauen Lead

6. August 2023, 18.30 Uhr: Finale Männer/Frauen Lead

8. August 2023, 9 Uhr: Qualifikation Paraclimbing

9. August 2023, 9 Uhr: Halbfinale Frauen, Kombinationswettkampf Lead & Boulder, Boulder-Runde

9. August 2023, 13 Uhr: Halbfinale Männer, Kombinationswettkampf Lead & Boulder, Boulder-Runde

9. August 2023, 20.30 Uhr: Halbfinale Männer/Frauen, Kombinationswettkampf Lead & Boulder, Lead-Runde

10 . August 2023, 9 Uhr: Qualifikation Männer/Frauen, Speed

10 . August 2023, 14 Uhr: Finale Paraclimbing

10 . August 2023, 20 Uhr: Finale Männer/Frauen, Speed

11. August 2023, 19 Uhr: Finale Frauen, Kombinationswettkampf Lead & Boulder

12. August 2023, 16 Uhr: Finale Männer, Kombinationswettkampf Lead & Boulder

bst

