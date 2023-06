Megos überrascht - Große Show von Youngster Anraku

Sorato Anraku erlebte beim Boulder-Weltcup in Innsbruck einen Abend, der keine Steigerung kannte. Der erst 16-Jährige räumte zwei Goldmedaillen ab - beide hätte Alexander Megos beinahe verhindert.

Im Finale der besten sechs Boulderer entschied der letzte Auftritt von Meichi Narasaki, ob es für Sorato Anraku zu einem goldenen Abend werden würde. Beim japanischen Duell um den Sieg musste Nachwuchsmann Anraku darauf hoffen, dass sein Teamkollege das letzte Boulderproblem nicht mit deutlich weniger Versuchen als er selbst schaffen würde.

Anraku hatte seine drei von vier möglichen Tops mit elf Versuchen erklettert, Narasaki schaffte am letzten Boulderproblem ebenfalls sein drittes Top und schloss damit zu Anraku auf - doch am Ende benötigte der 24-Jährige insgesamt vier Versuche mehr.

"Ich war mir nicht sicher, ob meine Leistung zu Gold reichen würde, als ich fertig geklettert habe. Für mich war es eine 50:50-Chance", sagte Anraku nach dem Wettkampf gegenüber "Eurosport".

Boulder-Gesamtweltcup: Anraku überholt noch Lee Dohyun

Mit seiner ersten Goldmedaille im Weltcup schnappte sich Anraku auch noch den Gesamtsieg im Boulder-Weltcup, denn der Wettkampf in Innsbruck war schon der letzte der Saison. Mit den 1000 Punkten für den Sieg in Tirol überholte Anraku noch den Südkoreaner Lee Dohyun, der in Innsbruck den Finaleinzug als Vierzehnter des Halbfinals klar verpasste. Dritter in der Gesamtwertung wurde der Japaner Tomoa Narasaki.

Anraku aber strahlte mit seinen beiden Goldmedaillen. "Nach meinem fünften Platz zum Auftakt in Hachioji war ich schon ziemlich happy, auch wenn es danach in Seoul nicht so gut war, weil ich meine Emotionen nicht so gut im Griff hatte", so Anraku, der dann noch in höflicher Zurückhaltung anfügte: "Auf die ganze Saison gesehen lief es aber schon sehr gut."

Flohé scheitert so früh wie zuletzt 2021 - Megos sammelt Selbstvertrauen

Die beiden deutschen Hoffnungsträger Yannick Flohé und Alexander Megos schnitten für ihre Fähigkeiten unterschiedlich ab. Der im Bouldern wesentlich stärkere Flohé scheiterte diesmal schon in der Qualifikation - als 45. blieb er bei fünf Boulderproblemen ohne Topgriff und verpasste seit Mai 2021 mal wieder ein Halbfinale.

Holte im Halbfinale einen Topgriff: Alexander Megos. IFSC

Megos dagegen rutschte gerade noch ins Halbfinale rein, verpasste dort als Achter aber den Finaleinzug denkbar knapp. Der Erlanger schaffte ein Top und drei Zonengriffe - ein Top mehr und der 29-Jährige hätte dem Mann des Abends Anraku das Finale und damit die große Show vermasselt.

Nach zwei enttäuschenden Boulder-Wettkämpfen in Prag und Brixen dürfte sich Megos mit diesem Ergebnis dennoch Selbstvertrauen für die ebenfalls in Innsbruck startende Lead-Saison geholt haben.

Flohé startet beim Lead ebenfalls als möglicher Finalkandidat, doch blickt der 23-Jährige mit nur einer Finalteilnahme (Prag, Platz 5) auf eine durchwachsene Boulder-Saison zurück.

Die weiteren Platzierungen der DAV-Athleten: Max Kleesattel 51., Elias Arriagada Krüger 63. und Yannick Nagel landete auf Platz 69.

