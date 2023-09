Megos mit Karriere-Bestwert - Teenager Anraku macht's historisch

Alex Megos holte in seiner langen Wettkampf-Karriere im Lead-Weltcup 2023 mit Platz das beste Gesamtergebnis. An Teenager Sorato Anraku führte aber kein Weg vorbei.

Schon beim vorletzten Lead-Weltcup dieser Saison krönte sich Sorato Anraku mit der Goldmedaille in Koper zum König der diesjährigen Sportkletterer - und nein, diese Bezeichung ist nicht dramatisch überhöht, sondern einfach faktisch richtig.

Der erst 16-jährige Japaner gewann in seiner ersten Saison bei den Männern als Teenager nicht nur den Gesamt-Weltcup im Lead, sondern auch den im Bouldern - eine historische Rekordleistung. Vor allem durch die drei Siege im Seilklettern - Briancon, Koper und am vergangenen Wochenende im chinesischen Wujiang - sicherten ihm insgesamt 4300 Punkte im Gesamtranking.

Lead: Bestes Ergebnis für Megos seit 2009

Damit distanzierte er DAV-Athlet Alex Megos schon vor dem Saisonfinale in China - der Erlanger kam auf insgesamt 2650 Punkte (einmal Silber in Innsbruck, einmal Bronze in Villars) -, was für Megos immerhin den Vorteil hatte, dass er auf die Reise zum letzten der von ihm wenig geliebten Wochenend-Events in Übersee verzichten konnte.

Für den 30-jährigen Megos war es dennoch eine starke Saison - nie in seiner seit 2009 währenden Wettkampf-Karriere war er mit diesem zweiten Platz in der Gesamtwertung Lead besser. Mit der Bronze-Medaille bei der Lead-Weltmeisterschaft in Bern setzte Megos ein zusätzliches Ausrufezeichen.

Bouldern: Anraku unangefochten, Flohé in den Top Ten

Im Boulder-Weltcup setzte sich Anraku mit einer Goldmedaille (Innsbruck) und einer Silbermedaille in Salt Lake City ebenfalls die Krone auf. Immerhin in die Top Ten der Boulder-Wertung gelangte DAV-Kletterer Yannick Flohé, der sich allerdings vor der Saison deutlich mehr ausgerechnet hatte in seiner bevorzugten Disziplin. Platz 5 in Prag und Platz 8 in Brixen waren seine diesjährigen Boulder-Highlights, doch ab Mitte Juni fiel der 24-Jährige Essener in ein Leistungsloch, aus dem er sich auch bei der WM in der Schweizer Hauptstadt nicht richtig befreien konnte.

Locker alle anderen abgehängt: Der Japaner Sorato Anraku. IFSC

Immerhin war für Flohé - genauso wie für Megos (Platz 5) - der persönliche Saisonabschluss mit Platz 6 im Lead-Weltcup in Koper versöhnlich.

Meul: Starker Start und dann ein Rätsel

Rein an den Ergebnissen gemessen kann man dagegen bei Hannah Meul von einem gebrauchten Jahr sprechen. Die 22-Jährige, die im Jahr 2022 mit vielen starken Leistungen und Ergebnissen die Erwartungen nicht nur bei sich nach oben geschraubt hatte, konnte nach dem starken Saisonstart (Platz 2 in Hachioji, Platz 7 in Seoul) in der Disziplin Bouldern das Niveau nicht halten und landete in der Endabrechnung auf Platz 11.

Im Lead-Klettern kam Meul zu keiner Zeit in dieser Saison an den Punkt, wo sie ihr Potenzial hätte abrufen können. Der Leistungseinbruch - Platz 28 beim Saisonabschluss in China - bleibt in der Rückschau rätselhaft.

Garnbret auf Sparflamme, Pilz profitiert - Triple für Grossman

Den Gesamtweltcup der Frauen sicherte sich im Lead die Österreicherin Jessica Pilz vor der Slowenin Janja Garnbret, die allerdings nur drei Wettbewerbe bestritt. Mit ihren drei Siegen in Innsbruck, Villars und Koper wäre die slowenische Olympiasiegerin dennoch fast ganz oben gestanden.

Holte sich zum dritten Mal in Folge den Boulder-Gesamtweltcup: Natalia Grossman (USA). IFSC

In der Boulder-Disziplin hatte einmal mehr Natalia Grossman die Nase vorne, die zwei Siege (Salt Lake City und Brixen) und Platz zwei in Innsbruck reichten für den dritten Gesamtweltcup in Serie seit 2021. Allerdings sei auch hier erwähnt, dass Garnbret nur an zwei Boulder-Wettbewerben teilnahm (Platz 2 in Prag und Sieg in Innsbruck).

