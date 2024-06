Megos, Flohé und Dörffel holen sich ihre Olympia-Tickets

Für Alexander Megos wiederholt sich der olympische Traum. Für Yannick Flohé und Lucia Dörffel erfüllt er sich erstmals. Die drei Sportkletterer des DAV qualifizierten sich am Samstag für die Spiele in Paris in der Kombi-Disziplin Boulder & Lead.

Holte sich nach Tokio 2021 zum zweiten Mal das Olympia-Ticket: DAV-Sportkletterer Alex Megos. IFSC