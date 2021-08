Megos: Besser als seine Prognose, doch das Finale bleibt ein Traum

Es sollte nicht sein. Und es kam wie vorhergesagt. Alex Megos verpasste das Finale beim olympischen Sportkletter-Wettbewerb denkbar knapp. Auch Jan Hojer muss beim Finale am Donnerstag zuschauen.

Megos wurde in der Qualifikation im Combined Modus aus Speed, Bouldern und Lead Neunter. Die ersten Acht der Quali bestreiten am Donnerstag das Finale bei der Olympia-Premiere dieses Sports.

Megos mit persönlicher Bestzeit einen Platz besser als erwartet

Megos schloss den Speed-Wettbewerb als 19. von insgesamt 20 Athleten ab. Damit war er einen Platz besser als erwartet. "Wenn es bei den anderen normal läuft, dann werde ich Letzter im Speed", sagte Megos kurz vor dem Auftakt. Speed wurde ihm letztlich wie befürchtet zum Verhängnis, denn beim Bouldern und im Lead hätten seine Leistungen für das Finale locker gereicht.

Beim Bouldern wurde Megos Sechster, denselben Platz erreichte er auch in seiner Parade-Disziplin, dem Seilklettern. Da alle Einzelergebnisse im Olympic-Combined-Modus multipliziert werden, schlug sich der 19. Platz im Speed extrem negativ auf das Gesamtresultat aus - mit 684 Punkten landete er auf dem undankbaren neunten Platz - und das, obwohl er mit einer Zeit von 7,47 Sekunden für die 15-Meter-Wand eine persönliche Bestzeit aufstellte.

Persönliche Bestzeit im Speed: Alex Megos. Getty Images

Starker Start beim Bouldern

Im Bouldern war Megos von Anfang an gut drauf, erreichte beim ersten von insgesamt vier Boulderproblemen den Topgriff. Am extrem schweren zweiten Boulder war er der erste Athlet, der überhaupt den Zonengriff schaffte - nur Tomoa Narasaki (Japan) und der extrem stark auftrumpfende Mickael Mawem (Frankreich) kamen bei dieser Route nach ganz oben. Unter dem Strich hätte auch beim Bouldern Megos ein weiterer Topgriff gereicht, und die Finalteilnahme wäre geritzt gewesen. Beim Leadklettern kam Megos mit einer Wertung von 36+ auf Rang sechs.

Hojer wird Zwölfter der Gesamtwertung

Jan Hojer, der zweite DAV-Kletterer in Tokio, landete im Gesamtklassement auf dem zwölften Platz. Seine Einzelwertungen lesen sich wie folgt: Elfter im Speed und jeweils Neunter beim Bouldern und im Lead. In der letzten Einzeldisziplin versuchte der 29-jährige Kölner mit viel Tempo durch die Route zu kommen, doch als er bei Griff 29+ fiel, wusste er, dass seine Olympia-Tor zu Ende ist - milde lächelnd winkte er in die Kamera.

Megos selbst durfte bis zuletzt darauf hoffen, doch noch ins Achterfeld der Finalisten gespült zu werden. Doch die überraschend stark auftretenden Youngster Colin Duffy (USA) und Alberto Gines (Spanien) machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Jan Hojer landet in der Qualifikation auf Platz zwölf. Getty Images

Die möglicherweise schwere Verletzung von Bassa Mawem spülte Megos ebenfalls nicht ins Finale. Der 36-jährige Franzose war im Speed eine Klasse für sich und holte sich mit 5,45 Sekunden souverän Platz 1 und die damit schon sichere Final-Teilnahme. Beim Lead flog er allerdings schon bei Griff 7 aus der Wand und verletzte sich wohl am linken Oberarm-Bizeps. Doch selbst bei einerm verletzungsbedingten Ausfall eines Finalisten wird das Teilnehmerfeld nicht aufgefüllt. "Die Tür für Alex ist zu", sagte DAV-Bundestrainer Urs Stöcker nach der Qualifikation mit Blick auf das Reglement.

Die Tür für Alex ist zu. DAV-Bundestrainer Urs Stöcker

Fragwürdiges Reglement: Ein K-.o.-Duell weniger im Finale

Ein durchaus fragwürdiger Regeltext, denn im Finale am Donnerstag werden wieder alle drei Disziplinen geklettert und dann sind im Speed K.o-Duelle zwischen zwei Kletterern anstelle des reinen Zeitmessens vorgesehen, um die wichtige Platzierung zu ermitteln. Sollte Bassa Mawem ausfallen, wären nur noch sieben Finalisten übrig - und dann hätte wohl Mawems Gegner im Speed, Adam Ondra, ein Freilos. Der Tscheche, von allen Finalisten in der Speed-Qualifikation am langsamsten (Platz 18), hätte dann schon Platz vier sicher.

"Es ist natürlich sehr bitter, nun mit einem neunten und zwölften Platz nach Hause zu fliegen", sagte Bundestrainer Stöcker und ergänzte: "Wir müssen das sicher genau analysieren und die richtigen Schlüsse ziehen für den nächsten Zyklus."

Wir müssen das sicher genau analysieren und die richtigen Schlüsse ziehen für den nächsten Zyklus." DAV-Bundestrainer Urs Stöcker

Dieser Zyklus bezieht sich auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. In Frankreichs Hauptstadt werden dann zwei Medaillensätze vergeben, nämlich einer im Speed und einer für die Kombination aus Bouldern und Lead. Megos dürfte dies prinzipiell sehr begrüßen, doch der passionierte Felskletterer kündigte schon an, sich vorerst wieder vom Wettkampfklettern zu verabschieden, "weil es viel zu viele Projekte da draußen am Fels gibt".

Lange Zeit hatte er sich von den Plastikwänden verabschiedet, im Jahr 2017 "überredete" Stöcker den Erlanger zur Rückkehr in den Wettkampf und lockte mit Olympia. "Ich habe für Tokio die letzten Jahre mein Klettertraining zu 80 Prozent verändert", ließ Megos im Vorfeld der Olympischen Spiele wissen. Dieses Abenteuer endete mit Platz neun vorzeitig und denkbar knapp.

Megos: Sein olympisches Projekt scheint zu Ende

Als er wegen der Olympia-Verschiebung Zeit geschenkt bekam, schloss Megos im Oktober 2020 ein mehrjähriges Projekt am Fels erfolgreich ab. Er durchstieg "Bibliographie" im französischen Ceüse - eine der zwei schwersten Routen der Welt im Schwierigkeitsgrad 9c. An diese Glücksgefühle dürfte er sich möglicherweise auf dem Heimweg aus Tokio wieder erinnern. Trotz eines starken Olympia-Auftritts.