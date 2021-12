'MegaBit': "Fühlt sich schon wie zwei Ewigkeiten an"

Die Corona-Pandemie bestimmt auch in FIFA 22 die eSport-Saison. Michael 'MegaBit' Bittner bedauert diesen Umstand - kritisiert aber auch die Veranstalter.

Anfang Dezember mussten EA SPORTS und die FIFA die nächste Kalenderanpassung aufgrund der globalen Gesundheitslage vornehmen: Die Premiere des TOTY Cup wurde coronabedingt gestrichen, die Liste der abgesagten Offline-Events um einen Punkt verlängert. Mit dem FIFAe World Cup und dem FIFAe Nations Cup waren schon in FIFA 21 zwei Saisonhöhepunkte entfallen, die Weltmeisterschaft wurde bereits zum zweiten Mal in Folge nicht ausgetragen.

"Mein ehemaliger Teamkollege Mo (Mohammed 'MoAuba' Harkous; Anm. d. Red) ist heute immer noch Weltmeister. Wir waren noch Teamkollegen, als er Weltmeister wurde. Das fühlt sich schon wie zwei Ewigkeiten an", meint Michael 'MegaBit' Bittner vom SV Werder Bremen. 'MoAuba' hatte sich im Sommer 2019 die weltweite FIFA-Krone aufgesetzt und musste sie in den vergangenen beiden Jahren nicht verteidigen.

Eligella XMAS Cup als Vorbild?

"Die Pandemie ist ein Jahrhundertereignis, das konnte niemand ahnen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht", sagt 'MegaBit'. Zufrieden mit den Lösungsansätzen der Veranstalter ist er deswegen aber nicht: "Man hat schon das Gefühl, dass es mit den Online-Turnieren mehr stagniert ist, als es müssen hätte." Die Alternative für große globale Offline-Events lag im FIFA-eSport meist in Online-Turnieren, die separiert nach regionalen Zonen durchgeführt wurden.

Der Eligella XMAS Cup powered by CosmosDirekt öffnete in der vergangenen Woche seine Live-Pforten und könnte für EA SPORTS sowie die FIFA zum Vorbild werden. "Heute sieht man, was die Offline-Events ausmacht. Sei es das Networking oder sich nur zu präsentieren und diese Bühne zu haben. Offline funktioniert Storytelling einfach besser", gab 'MegaBit' im Rahmen des Events gegenüber kicker eSport zu Protokoll.

"Wir kamen aus der Hochphase"

Seine erfolgreichste Spielzeit absolvierte Bittner bislang in FIFA 19, als er unter anderem deutscher Klub- und Einzelmeister wurde: "Wir kamen in FIFA 19 und zu Beginn von FIFA 20 aus der Hochphase. In FIFA 19 bin ich 30 Mal zu Turnieren geflogen. Die Zahl ist natürlich direkt auf null gesunken." 'MegaBit' sieht in der Pandemielage auch die psychischen Aspekte, das Leben und der Alltag seien "viel monotoner und einsamer" geworden.

"Bei den Offline-Turnieren denkst du nicht darüber nach. Du lebst einfach. Das ist daheim ein bisschen schwieriger", resümiert der FIFA-Profi die mentale Situation. Für FIFA 22 haben EA SPORTS und die FIFA eine Offline-Austragung etwa für den FIFAe World Cup, den FIFAe Nations Cup und den FIFAe Club World Cup im kommenden Sommer geplant. Dass diese Events aber auch kurzfristig Corona zum Opfer fallen können, hat die FIFA 21-Saison gezeigt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.