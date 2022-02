"Mega glücklich": Hübners besonderes Tor nach langer Leidenszeit

Die lange Leidenszeit des Benjamin Hübner ist zu Ende und wich am Sonntag einem kleinen Highlight. Der Hoffenheimer Kapitän war nach dem tollen Moment einfach nur "mega glücklich".

Es war eine lange Leidenszeit, die Benjamin Hübner hinter sich hatte. Am 27. Juni 2020 machte der Defensivmann sein für lange Zeit letztes Spiel für Hoffenheim. Eine komplizierte Verletzung am linken Sprunggelenk setzte ihn anschließend lange Zeit außer Gefecht. Nach 574 Tagen feierte der Kapitän der TSG am 19. Januar beim einem 1:4 im Pokal gegen Freiburg sein Comeback als Joker.

Es folgten drei Startelfeinsätze in der Bundesliga in Folge. Unter der Woche wurde der Vertrag von Hübner in Hoffenheim verlängert. Es ging also bergauf für den verletzungsgeplagten 32-Jährigen. Und das Highlight gab es schließlich am Sonntag, als der Abwehrspieler die TSG beim 2:0-Sieg gegen Bielefeld mit 1:0 in Führung brachte und sicher ein für ihn emotionales Tor erzielte. "Das war eine super Flanke von David (Raum, d.Red.), ich setze mich dann durch - ich bin mega glücklich", sagte der Torschütze nach der Partie bei DAZN.

Über seine Vertragssituation hatte sich der Defensivmann im Übrigen nicht so viele Gedanken gemacht, wie er verriet. "Ich habe mich damit beschäftigt, dass ich wieder fit werde, das habe ich gemacht. Und dann denke ich immer, kommen die Dinge so, wie sie kommen müssen", teilte Hübner mit und ergänzte bezüglich seiner Ziele: "Ich will Kraft tanken, dass ich wieder über 90 Minuten gehen kann. Dann will ich so viele Spiele machen, wie möglich und natürlich auch das ein oder andere Tor erzielen."

Raum: "Heute hat es endlich geklappt"

Beim Sieg gegen Bielefeld wurde Hübner zum dritten Mal in Folge früher ausgewechselt. Aber auch ohne ihn war der Sieg nie in Gefahr. "Wenn wir die Konter noch besser ausspielen, kann es auch höher ausgehen. Heute sind wir aber trotzdem sehr zufrieden", so Hübner. Ähnlich schätzte die Begegnung auch Mitspieler David Raum ein: "Wir haben die letzten Wochen immer wieder gute Leistungen gebracht und uns nicht belohnt, heute hat es endlich geklappt. Wichtig war auch, hinten die Null zu halten. Vorne hätten wir die ein oder andere Chancen mehr nutzen können."

Mit diesem Sieg klettert Hoffenheim auf den fünften Tabellenplatz und ist nun punktgleich mit dem Vierten Leipzig. In Sachen Champions-League-Qualifikation ist also noch alles möglich für die Kraichgauer.