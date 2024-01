Mega-Comeback: Cross gewinnt fünf Sätze in Folge und steht im Halbfinale

Was für ein Auftakt in die Viertelfinals der Darts-WM! Rob Cross lag gegen Chris Dobey bereits mit 0:4 zurück - und holte dann fünf Sätze in Folge.

An Silvester machte die Darts-WM einen Tag Pause, am Neujahrstag ging es dann mit voller Geschwindigkeit weiter. Denn alle vier Viertelfinals sind für diesen Tag angesetzt - und direkt das erste Spiel hatte es in sich.

Zwischen Chris Dobey und Rob Cross war ein enges Spiel erwartet worden, immerhin war es das Duell der Nummer 17 gegen die 8 der Welt. Aber eng war es zu Beginn gar nicht, da sich ein Spieler absetzen konnte. Denn nachdem die ersten zwei knappen Durchgänge an "Hollywood" gingen, zeigte Cross sich durchaus angeschlagen. Das war darin zu sehen, dass der Weltmeister von 2018 die Durchgänge drei und vier jeweils mit 0:3 verlor.

Die Partie schien entschieden, das Halfbinal-Ticket für Dobey bereits gebucht. Aber vielleicht war sich der 33-Jährige auch zu sicher, denn plötzlich kippte das Match. Das lag allerdings zweifelsohne auch daran, dass Cross nun viel besser spielte. "Voltage" stand im wahrsten Sinne seines Spitznamens nun komplett unter Spannung und kämpfte sich in dieses Viertelfinale zurück.

Cross siegt 5:3 im Entscheidungssatz

Die Sätze fünf und sechs gingen mit 3:1 ein Cross und spätestens dann war auch der Glaube wieder da. "Voltage" sicherte sich anschließend den engen siebten Satz mit 3:2 und legte im achten Durchgang erneut ein 3:1 nach. Es stand somit 4:4, der Entscheidungssatz musste her. Die Besonderheit in diesem Durchgang: Beim Stand von 2:2 entscheidet nicht das nächste Leg, sondern ein Spieler muss mit zwei Legs Vorsprung gewinnen. Das geht so lange, bis es 5:5 steht - und dann geht es in das Deciding-Leg.

Und wie es diese Partie so wollte, ging es natürlich sehr eng weiter. Zwar konnte sich Cross mit einem satten 130er-Finish die 2:0-Führung in Legs holen, aber "Hollywood" zeigte Nehmerqualitäten und kämpfte sich wieder ran. 2:2, 3:3 - an Spannung war diese erste Partie des Nachmittags im Ally Pally kaum zu überbieten. Aber dann patzte Dobey, konnte die 81 nicht checken. Und Cross? Der machte eines der größten Comebacks in der Geschichte der Weltmeisterschaft perfekt. Triple-18, Doppel-8, Halbfinale!

Cross, der sich in diesem engen Match auch aufgrund seiner Doppelquote durchsetzen konnte (57,14 Prozent zu 32,79 Prozent), schnaufte auf der Bühne mehrmals durch. Dobey war natürlich komplett bedient, er wird jetzt erst einmal etwas brauchen, um zu realisieren, was in diesem Spiel passiert ist.

Der Weltmeister von 2018 trifft nun am Dienstag auf den Gewinner der Partie Luke Littler gegen Brendan Dolan.