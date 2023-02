Meffert sorgt beim HSV für Aufatmen

Vor den Partien in Heidenheim (3:3) und gegen Bielefeld (2:1) schleppte sich Jonas Meffert mit Knieproblemen durch die jeweilige Trainingswoche und konnte diese auch in den beiden Spielen nicht kaschieren. Als HSV-Coach Tim Walter am Mittwoch die Vorbereitung auf Darmstadt begann, war der Sechser wieder mit dabei.

Soll gegen Darmstadt in die Startelf zurückkehren: Jonas Meffert. IMAGO/Justus Stegemann

Der 28-jährige Ex-Kieler ist der Stratege im Hamburger Mittelfeld und von elementarer Bedeutung für die gesamte defensive Statik. Und: Er ist der einzige Profi, für den es im Kader keinen wirklichen Ersatz gibt. In Heidenheim (kicker-Note 5) und gegen die Arminen (Note 4) kam Meffert nach zwei arg reduzierten Trainingswochen nicht an seine Leistungsgrenze, wurde jeweils vorzeitig ausgewechselt - nur Zufall, dass der HSV in beiden Partien mit einem angeschlagenen Meffert defensiv anfällig war?

Dass der frühere Leverkusener nach dem freien Dienstag am Mittwoch beim ersten Trainingstag der neuen Woche auf Anhieb wieder dabei war, ist in jedem Fall ein wichtiges Signal vor der Reise zum Gipfel nach Darmstadt. Denn: Personell hat Walter, anders als sein Gegenüber Torsten Lieberknecht, die Qual der Wahl. Auf den Außenbahnen scharren Ransford Königsdörffer und Sonny Kittel mit den Hufen, beide machen auf der Achter-Position auch Laszlo Benes Druck. Dieser Konkurrenzkampf soll zum Faustpfand im Aufstiegskampf werden. Und auch in Darmstadt.

"Wir wollen Darmstadt dominieren"

Der jüngste wacklige Vortrag gegen Bielefeld soll keine Rolle mehr spielen beim Spitzenreiter. Weil die HSV-Profis ein anderes Spiel erwarten und wissen, was sie am vergangenen Sonntag falsch gemacht haben. "Wir waren zu inaktiv, irgendwie passiv", sagt Abwehr-Chef Sebastian Schonlau, "dadurch hatten wir insbesondere in der zweiten Halbzeit zu kämpfen."

Bei den Lilien wollen die Hamburger deshalb wieder selbst vermehrt den Ball haben und der Kapitän sagt: "Wir wollen Darmstadt dominieren. Dafür müssen wir mit einer breiten Brust auftreten." Die Erfolgsserie des Gegners ist für den 28-Jährigen eher Anreiz als Bedrohung: "Als Spieler wartest du genau auf solche Spiele. Es geht um richtig viel, wir wollen uns mit den Besten messen." Und sie haben mit Meffert nach möglichst einer kompletten Trainingswoche auch einen ihrer Besten an Bord.