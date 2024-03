Meeno Carstensen verstärkt ab Sommer das Team HandbALL Lippe

Im Sommer wechselt Meeno Carstensen von der Förde ins Lipperland. Der Bruder von Leve Carstensen verstärkt das Drittliga-Team HandbALL ab der Saison 2024/2025 am Kreis. Er kommt vom DHK Flensborg.

Meeno Carstensen - hier in der Verteidigung - wechselt im Sommer zum Team HandbALL Lippe in die 3. Handball Liga. Max Grote, Team HandbALL

"Wir freuen uns sehr, dass Meeno im Sommer zu uns kommt", so der Trainer des Team HandbALL, Matthias Struck, über die Neuverpflichtung. "Wir haben uns schon länger um ihn bemüht, nun hat es geklappt", legt Meeno in diesem Frühjahr noch das Abitur - darunter die Fremdsprach Dänisch - in seiner Heimat ab, bevor es dann nach Augustdorf und Lemgo geht.

Für Meeno wird das Lipperland genauso wie für seinen Bruder der erste Abschied aus seinem Elternhaus werden. Es sei natürlich schade, dass er sie ab Sommer womöglich nicht mehr sooft sehen werden, doch "ich freue mich natürlich auch sehr auf den Wechsel ins Lipperland zum Team HandbALL. Dort möchte ich mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen", so Meeno Carstensen.

"Dass ich meinen Bruder dann vermutlich wieder etwas häufiger sehen werden, ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt", grinst der 19-jährige Kreisläufer, der auch im Innenblock zu Hause ist und in die Lemgoer Handballer-WG einziehen wird.

"Bringt super Voraussetzungen mit"

Meeno Carstensen wechselt vom DHK Flensborg zum Team HandbALL, in seiner Jugend spielte er bei der SG Flensburg-Handewitt, genoss aber schon in der A-Jugend ein Zweitspielrecht beim dänischen Drittligisten in Flensburg. Und damit sind ihm die Sporthalle an der Gesamtschule in Lemgo und die wineo-ARENA in Augustdorf schon bekannt: Als A-Jugendlicher spielte er mit Flensburg in Lemgo, im Frühjahr 2023 trat er mit dem DHK Flensborg in der Relegation in Augustdorf an.

"Er bringt super Voraussetzungen mit, er ist groß und kräftig, er ist ein guter Typ, ehrgeizig, zielstrebig und ist bereit, viel zu investieren. Wir freuen uns, dass er zu uns kommt, unser Team HandbALL bereichert und einfach mit uns zusammen viel Gas geben möchte", so Trainer Matthias Struck. Auch die beiden Geschäftsführer, Andreas Blüsse und Andreas Sukop, freuen sich auf den Neuzugang. "Mit Meeno haben wir einen körperlich sehr starken Kreisläufer für uns gewinnen können. Er hat viel Potential und bringt tolle Voraussetzungen mit und wir freuen uns, dass uns verstärkt."

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im handballverrückten Lipperland. Mein Bruder hat mir nur Positives berichtet", so Meeno Carstensen. "Es wird zwar eine komplett neue Erfahrung werden, aber ich möchte mich schnell einleben. Ich möchte die nächsten Schritte machen und mich zusammen mit der Mannschaft weiterentwickeln. Da habe ich richtig Bock drauf und freue mich auf die Zukunft", verfolgt Meeno ehrgeizige Ziele: "Die Bundesliga wäre natürlich ein Traum", will er seinem Bruder Leve nacheifern.