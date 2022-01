Medvedevs denkwürdige PK: "Das Kind hat aufgehört zu träumen"

Daniil Medvedev hat das Australian-Open-Finale in dramatischer Art und Weise gegen Rafael Nadal verloren. Die Pressekonferenz des Russen war keine wie jede andere.

Bittere Finalpleite gegen Rafael Nadal: Daniil Medvedev. AFP via Getty Images

"Es wird eine etwas neue Pressekonferenz, denn ich starte mit der Geschichte eines kleinen Kindes", begann Medvedev seine Rede vor den anwesenden Journalisten nach dem Fünfsatz-Krimi gegen Nadal, den der Spanier ganz knapp für sich entscheiden konnte. Er erzählte von sich selbst, seinem Weg als Tennisspieler, wie er die großen Stars der Tour erstmals traf. Und er erzählte, wie er davon träumte, vor einem großen Publikum zu spielen und die großen Titel zu holen.

Und dann sagte Medvedev etwas, das seine Karriere in den nächsten Jahren nachhaltig bestimmen könnte: "Das Kind hat heute aufgehört zu träumen." Fragen dazu wollte der Russe nicht beantworten: "Ich habe erzählt, es gab einige Momente, in denen das Kind aufgehört hat zu träumen. Und heute war einer davon. Ich werde nicht genau erzählen warum."

Und weiter: "Von jetzt an spiele ich für mich selbst, für meine Familie, für Leute, die mir vertrauen. Und natürlich auch für alle Russen, denn in Russland gibt es viele Fans. Wenn es jetzt ein Turnier auf Hartplatz gibt in Moskau vor Roland Garros oder Wimbledon, dann spiele ich dort, auch wenn ich eines der anderen Turniere verpasse. Ich spiele jetzt für mich selbst, das ist meine Geschichte."

Medvedev: "Es ist enttäuschend und respektlos"

Über seine Geschichte wollte Medvedev keine Fragen beantworten, aber es kam im Laufe der Pressekonferenz natürlich raus, was er meinte. "Es ist enttäuschend und respektlos", äußerte sich der 25-Jährige über das Verhalten der Zuschauer und meinte damit wohl vor allem den Jubel zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag. "Ich weiß nicht, ob ich über meinen 30. Geburtstag hinaus spielen werde."

Fakt ist: Die Zuschauer in der Rod Laver Arena wollten fast alle den Sieg von Nadal sehen, der auf der gesamten Welt sehr beliebt ist. Das Verhalten gegen Medvedev war unfair und ist für einen Spieler natürlich schwer zu akzeptieren. Auf der anderen Seite verwundert das Verhalten der Fans nicht, wenn man sieht, wie sich der Russe teilweise benimmt.

Wie er sich im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas gegenüber dem Schiedsrichter verhielt, hatte mit Respekt ebenso wenig zu tun wie die Jubelschreie der Zuschauer zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag. Dass Medvedev nach seinem Sieg gegen Felix Auger-Aliassime im Interview ausgerechnet Novak Djokovic als Vorbild erwähnte, war nach der ganzen Story um den Serben in Australien auch nicht unbedingt clever.

Der Russe ist ein Typ mit Ecken und Kanten, das ist klar. Er ist nicht überall beliebt, aber der Sport lebt eben genau von solchen Charakteren. Es wird spannend zu beobachten sein, wie Medvedev nun nach seiner Pressekonferenz weiter auftritt und vor allem, welche Turniere er spielen wird.

Lesen Sie auch: Monfils, Ronaldo und Co.: Acht Erkenntnisse aus den Australian Open