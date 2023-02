Medvedev und Sinner ziehen ins Halbfinale ein - Alcaraz "richtig gut"

In Dubai startet bei den Damen am Freitag die Qualifikation - Laura Siegemund zog mühelos weiter. In Rotterdam zogen Daniil Medvedev und Jannik Sinner ins Halbfinale ein, Carlos Alcaraz siegte in Buenos Aires.

Steht in Buenos Aires im Halbfinale: Carlos Alcaraz. IMAGO/Santiago Gomez Roca