Medvedev und Hanfmann/Koepfer stehen im Halbfinale

Daniil Medvedev steht in Melbourne wieder im Halbfinale. Dafür muss der Russe aber hart arbeiten. Jetzt könnte es zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen. Auch die deutschen Doppel-Spezialisten trumpfen weiter auf.

Der Russe Daniil Medvedev hat bei den Australian Open das Halbfinale erreicht und könnte dort auf Alexander Zverev treffen. Der 27-Jährige rang am Mittwoch in Melbourne den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 nieder. Medvedev, 2021 und 2022 beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison im Finale, verwandelte nach 3:59 Stunden seinen zweiten Matchball.

Im Halbfinale könnte es zu einem Duell mit Zverev kommen. Der Olympiasieger trifft an diesem Mittwoch im zweiten Spiel der Night Session (ca. 10.45 Uhr MEZ/Eurosport) auf den spanischen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz. Im anderen Halbfinale stehen sich am Freitag Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Jannik Sinner gegenüber.

"Ich bin komplett am Ende. Ich habe einfach versucht, irgendwie durchzukommen", sagte Medvedev nach seinem 100. Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier.

Doppel: Hanfmann/Koepfer werfen Nys/Zielinski raus - Siegemund ausgeschieden

Das deutsche Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat überraschend das Halbfinale der erreicht. Das Duo besiegte Hugo Nys aus Monaco und Jan Zielinski aus Polen mit 6:4, 7:6 (7:3) und präsentiert sich in Melbourne trotz nur wenig gemeinsamer Doppel-Erfahrung weiter perfekt abgestimmt. Das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ereilte hingegen das Aus im Viertelfinale.

"Es fühlt sich einfach großartig an, es macht viel Spaß. Wir wollen so weitermachen", sagte Koepfer, sein Partner Hanfmann ergänzte: "In unserem Spiel hat es in diesen eineinhalb Wochen einfach Klick gemacht, wir lieben es und genießen jede Sekunde."

Hanfmann und Koepfer, die im Einzel jeweils in der ersten Runde ausgeschieden waren, hatten bereits in der zweiten Runde für Furore gesorgt und überraschend die australischen Titelverteidiger Rinky Hijikata und Jason Kubler ausgeschaltet. Im Kampf um das Finalticket warten nun die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die Krawietz und Pütz am Mittwoch mit 7:5, 6:4 besiegten.

Laura Siegemund schied mit ihrer neuen Partnerin Barbora Krejcikova unterdessen im Viertelfinale aus. Gegen die Tschechin Katerina Siniakova, langjährige Partnerin von Krejcikova, und Storm Hunter aus Australien unterlag das deutsch-tschechische Duo mit 6:4, 5:7, 4:6.