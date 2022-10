Medvedev ohne Satzverlust im Finale - Alcaraz verliert klar

Daniil Medvedev bleibt in Wien ohne Satzverlust und hat locker das Endspiel erreicht. Das schaffte Carlos Alcaraz in Basel nicht, der Spanier verlor klar gegen Felix Auger-Aliassime.

Medvedev hat seine gute Form im Turnier auch am Samstag unter Beweis gestellt. Wie in den drei Runden zuvor verlor der Russe auch am Samstag gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov keinen Satz. Das entscheidende Break im ersten Durchgang gelang dem Favoriten zum 3:2, am Ende sicherte er sich den ersten Satz mit 6:4.

Der zweite Durchgang wurde noch deutlicher. Bis zum 2:2 hielt Dimitrov zwar noch mit, doch dann machte Medvedev gleich vier Spiele in Folge und zog schlussendlich mit 6:4 und 6:2 ins Endspiel ein, wo nun Denis Shapovalov oder Borna Coric wartet.

Alcaraz glatt raus

Überraschend glatt schied Carlos Alcaraz in Basel aus. Gegen Felix Auger-Aliassime war der Spanier letztlich auf verlorenem Posten, unterlag mit 3:6 und 2:6. Der Kanadier bekommt es nun im Finale mit Holger Runde oder Roberto Bautista-Agut zu tun.