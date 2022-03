Medvedev löst Pflichtaufgabe - Noch zwei Siege bis zur Rückkehr auf den Thron

Bei den Herren war der topgesetzte Daniil Medvedev gegen den Spanier Pedro Martinez Portero gefordert und löste diese Pflichtaufgabe souverän.

Glatt in der nächsten Runde: Daniil Medvedev. Getty Images

Der Weltranglistenzweite aus Russland arbeitet weiter daran, bald wieder die Nummer eins zu sein. Medvedev braucht nach dem Zweisatzsieg (6:3, 6:4) gegen Martinez Portero noch zwei weitere Erfolgserlebnisse, um Novak Djokovic wieder auf dem Tennis-Thron abzulösen.

Medvedev nutzt kurze Schwächephase

Der 26-jährige Profi aus Moskau luchste nach ausgeglichenem Beginn beim Spielstand von 4:3 dem 47. der Rangliste aus Valencia sein Aufschlagspiel ab. Der Spanier agierte in dieser Phase etwas nervöser als zuvor, unter anderem unterlief ihm ein Doppelfehler. Medvedev nutzte diese Schwächephase eiskalt aus und beendete mit dem eigenen Aufschlag den ersten Durchgang, ohne einen Punkt abzugeben, zum 6:3.

Zweiter Satz abwechslungsreicher

Der zweite Satz geriet dagegen durchaus wechselvoller. Erst schaffte Medvedev ein Break zum 2:1, verlor direkt wieder sein Aufschlagspiel zum 2:2 und breakte dann Martinez Portero abermals zum 4:3. Dieser knappe Vorsprung reichte dem Favoriten, um den zweiten Satz mit 6:4 gegen den Überraschungssieger von Santiago (Chile) für sich zu entscheiden.

178. Sieg auf Hartplatz seit 2018

Nach der Partie haderte der Russe ein wenig mit dem "arg langsamen Belag" und dass "die Ballwechsel dadurch deutlich länger gehen". Am Ende allerdings kam er mit seinem Lieblingsbelag (Hartplatz) wieder bestens zurecht, so dass er sein insgesamt 178. Match auf diesem Untergrund seit 2018 gewinnen konnte - 38 mehr als jeder andere Profi auf der Tour in diesem Zeitraum.

Brooksby feiert starkes Comeback - Zum Lohn wartet Medvedev

Im Achtelfinale trifft er auf Jenson Brooksby (USA), der im dritten Satz gegen Roberto Bautista-Agut (Spanien) schon mit 0:4 hinten lag, dann aber dem 33-Jährigen kein Spiel mehr gönnte und den entscheidenden Durchgang mit 6:4 gewann. Zum Lohn für diesen Kraftakt trifft der 21-jährige Brooksby nun in der Runde der letzten 16 auf den Topgesetzten Medvedev.

Mit einem Halbfinaleinzug in Miami überholt Medvedev wieder Djokovic, der aufgrund seines Impfstatus derzeit bei den Masters-Turnieren in den USA fehlt. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger und sechsmalige Miami-Champion aus Serbien kehrt erst zur europäischen Sandplatzsaison auf die Tour zurück.