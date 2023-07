Medvedev gibt den Spielverderber: Eubanks' Märchen endet in fünf Akten

Am Mittwoch wollte Christopher Eubanks sein Märchen in Wimbledon fortschreiben, doch Daniil Medvedev gab den Spielverderber - und setzte sich in fünf Sätzen durch.

Christopher Eubanks war die Sensation in Wimbledon. Der Amerikaner, der nach John McEnroe (1977) und David Nalbandian (2002) erst der dritte Spieler ist, der bei seinem Debüt das Viertelfinale beim wichtigsten Rasen-Turnier der Welt erreicht hat, eroberte mit seiner Persönlichkeit die Herzen der Fans, doch auch sportlich hat der 27-Jährige einiges zu bieten - allen voran einen bärenstarken Aufschlag.

Gegen Daniil Medvedev aber erwischte er einen nervösen Start, kassierte früh das Break und erlaubte sich zu viele unerzwungene Fehler. Die logische Konsequenz: Der Russe, der sich auf Rasen bekanntlich nicht wohlfühlt und selbst zum ersten Mal unter den letzten Acht in Wimbledon stand, holte sich Satz eins mit 6:4.

Danach aber folgte der totale Einbruch von Medvedev, der wie aus dem Nichts einfach nicht mehr stattfand, während Eubanks alles traf und nun auch zuverlässig returnierte. Das Publikum feierte fast jeden Punkt des US-Amerikaners frenetisch, der Satz 2 im Eiltempo mit 6:1 gewann und auch im Dritten direkt im ersten Spiel seinen Gegner breakte.

In Medvedev brodelte es - und der 27-Jährige ließ seinen Frust am Unparteiischen aus, der den Russen nach einem verlorenen Punkt und anschließend weggeschlagenen Ball ermahnt hatte. Medvedev ärgerte sich wahrscheinlich am meisten über sich selbst, gerade sein sonst exzellentes Returnspiel funktionierte gar nicht.

Bezeichnend: Eubanks brachte im Dritten 80 Prozent seiner Aufschläge ins Feld und holte sowohl beim ersten als auch beim zweiten jeweils 80 Prozent der Punkte. Schließlich hallten "USA, USA"-Rufe durchs Stadion, als Eubanks den Satz 6:4 gewann.

Eubanks bricht ein - und schnappt sich dennoch einen Rekord

Den Kopf noch aus der Schlinge gezogen: Daniil Medvedev. IMAGO/Shutterstock

Im vierten Satz ging es dann fix, beide schlugen stabil auf, folglich ging es in den Tiebreak. In diesen kam Eubanks nicht gut rein, lag rasch zurück und leistete sich dann auch noch einen folgenschweren Fehler, als er beim Serve and Volley den Volley leichtfertig ins Netz spielte - damit ging es in den fünften Satz.

Eubanks hatte sichtlich am verlorenen Tiebreak zu knabbern, während Medvedev auf einmal voll da war - und rasch zwei Breaks in Folge auf den Rasen zauberte. Erst dann meldete sich Eubanks zurück und schnupperte noch einmal am Comeback - mehr als ein Schnuppern war aber nicht drin für den Außenseiter, der sich schlussendlich mit 4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (3:7), 2:6 geschlagen geben musste.

Einen kleinen Trost gab es für den Amerikaner: Dank seiner 74 Winner gegen Medvedev kam über das gesamt Turnier hinweg auf 321 Gewinnschläge. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von seinem Landsmann Andre Agassi.