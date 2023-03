Medvedev gewinnt Halbfinale gegen Freund Khachanov

Daniil Medvedev hat nach hartem Kampf das Finale des Masters von Miami erreicht. Im russischen Duell gegen Karen Khachanov setzte er sich in drei Sätzen durch.

Schon der erste Satz verlief total ausgeglichen, die Entscheidung musste im Tie-Break fallen, den der an Position vier gesetzte Medvedev mit 7:5 für sich entschied. Doch man merkte seinem Kontrahenten Khachanov an, dass dessen Achtelfinalsieg gegen Stefanos Tsitsipas alles andere als Zufall war. Die Nummer 16 der Welt sammelte sich und schlug im zweiten Durchgang mit 6:3 zurück. Gleich zum Start des Satzes spielte der Herausforderer selbstbewusst auf und lag schnell 3:0 in Front. Ein Vorsprung, der letztlich sicher zum Satz-Ausgleich reichte.

So musste das Duell der beiden befreundeten Tennis-Profis aus Russlands Hauptstadt Moskau im dritten Satz entschieden werden. Das erste Break schaffte Medvedev zum 3:1 und zog mit eigenem Aufschlag auf 4:1 davon. Zwar schüttelte sich Khachanov kurz und brachte seinen Service zum 2:4 durch, aber im siebten Spiel lief es bei Medvedev wie am Schnürchen und nach vier in Folge gewonnen Punkten stand es 5:2. Zwar machte es ihm Khachanov im nächsten Spiel nach, vier gewonnene Punkte brachten das 3:5, so dass er Medvedev zumindest mental nochmals unter Druck setzen konnte.

Zweiter Finaleinzug für Medvedev in Folge

Aber bei Medvev war von Flattern nicht die geringste Spur zu erkennen - wieder führte er schnell 40:0 und hatte dann auch die Eiseskälte, gleich seinen ersten Matchball zum Sieg zu verwandeln. In der internen Wertung der beiden Trainingspartner erhöhte Medvedev damit gegen sein Freund Khachanov auf 4:1 - der einzige Sieg des Außenseiters in diesem Duell stammt weiterhin aus dem Jahr 2018, als er ausgerechnet in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Moskau den Sieg davon trug.

Für Medvedev ist es der zweite Finaleinzug in Folge. Erst beim jüngsten Masters im kalifornischen Indian Wells hatte der Russe das Endspiel erreicht, war dort aber relativ deutlich an Carlos Alcaraz (3:6 und 2:6) gescheitert. Der Spanier duelliert sich im zweiten Halbfinale mit Jannik Sinner. Mit der Ausnahme von Khachanov war dieses Trio - Medvedev, Sinner und Alcaraz - auch schon im Halbfinale von Indian Wells gestanden.