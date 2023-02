Vor dem Pokalspiel zwischen Leipzig und Hoffenheim hat es einen medizinischen Notfall gegeben. Die Fans schränkten den Support deswegen ein.

In Leipzig gab es einen medizinischen Notfall. IMAGO/motivio

"Am Stadioneinlass musste vor dem Spiel eine Person reanimiert werden, wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Durch diesen Vorfall haben die Fans den Support im Stadion aktuell eingestellt", gaben die Leipziger via Twitter bekannt.

Im Stadion herrscht seit Anpfiff Stille. In der achten Minute hatte Emil Forsberg die Sachsen in Führung gebracht. Aber das Sportliche steht aktuell nicht an erster Stelle.