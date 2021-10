Medizinischer Notfall: Spurs-Profis erzwingen Spielunterbrechung in Newcastle

Das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Tottenham Hotspur musste am Sonntagabend für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Grund war ein medizinischer Notfall auf der Tribüne.

Zunächst hatte die Partie im St. James' Park in Newcastle ganz im Zeichen der saudischen Übernahme des Traditionsklubs aus Nordengland gestanden. Schnell waren die Magpies dann auch noch in Führung gegangen, gaben diese allerdings binnen fünf Minuten wieder ab. Kurz vor der Pause rückten Ergebnis und Spielverlauf aber weit in den Hintergrund.

Während das Spiel noch lief, kam es auf der Gegengerade nahe der Spielfeldbegrenzung zu hektischen Szenen. Weil ein Zuschauer zusammengebrochen war, riefen andere Fans Ordner herbei und versuchten, erste Hilfe zu leisten. Das wiederum bekamen die Spurs-Profis Eric Dier and Sergio Reguilon offensichtlich mit und machten Schiedsrichter Andre Marriner eilig darauf aufmerksam, um möglichst schnell einen Defibrillator an den Ort des Geschehen bringen zu können. Dieser wurde kurz danach von Newcastle-United-Teamarzt Paul Catterson zum Ort des Geschehens gebracht.

Partie wurde nach 20 Minuten fortgesetzt

Marriner hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon unterbrochen, die Mannschaften erst am Spielfeldrand versammelt und diese dann nach Rücksprache mit Sicherheitskräften in die Kabinen gebeten. Während die Rettungsmaßnahmen andauerten und der betroffene Zuschauer schließlich abtransportiert werden konnte, gab es von den übrigen Besuchern viel Applaus. Nach 20 Minuten wurde die Partie schließlich fortgesetzt.

Englischen Medienberichten zufolge konnte der Zustand des Zuschauers stabilisiert werden. Er befinde sich inzwischen im Krankenhaus, hieß es seitens Newcastle United.