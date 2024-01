Medizinischer Notfall sorgt für Unterbrechung in Köln

Während der ersten Hälfte der letzten deutschen Partie bei der Heim-Europameisterschaft ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Nach wenigen Minuten gab der DHB allerdings Entwarnung.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Nach 16:44 gespielten Minuten in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena unterbrachen die Referees Ivan Pavicevic and Milos Raznatovic aus Montenegro das Bronze-Spiel zwischen der deutschen und der schwedischen Handball-Nationalmannschaft beim Stand von 6:9 aus deutscher Sicht urplötzlich. Kurz darauf herrschte gespenstische Stille in der vorher so tobenden Arena.

Schnell machte die Meldung die Runde, dass es sich um einen medizinischen Notfall handeln musste. Die Sanitäter eilten auf die den Spielerbänken gegenüberliegende Tribüne und die Treppen nach oben. Rasch machten sich auch der deutsche und der schwedische Teamarzt auf den Weg, um beim Fan Erstversorgung zu leisten.

Es waren bange Minuten der Stille in Köln, ehe der Fan wieder ansprechbar war und unter Begleitung der Sanitäter sowie großem Applaus der restlichen Zuschauer Richtung Ausgang lief. Der DHB teilte kurz darauf via Kurznachrichtendienst X mit: "Der Fan konnte unter medizinischer Beobachtung auf eigenen Beinen die Arena verlassen - wir wünschen nur das Beste und gute Besserung!"

Nach der Unterbrechung fand die deutsche Mannschaft wie bereits zuvor nicht in ihren Rhythmus und lag zur Halbzeit verdient mit sechs Toren zurück. Schweden hatte EM-Bronze sowie das Olympia-Ticket beim 18:12-Pausenstand dicht vor Augen.