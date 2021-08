Medizincheck steht noch aus: Shaqiri vor Wechsel nach Lyon

Xherdan Shaqiri steht kurz vor einem Wechsel zu Olympique Lyon. Vor dem endgültigen Vollzug steht nur noch der Medizincheck aus, den der Schweizer am Montagmorgen absolvieren soll.

Xherdan Shaqiri könnte am Montag offiziell Spieler von Olympique Lyon werden. imago images/AFLOSPORT

Seit 2018 steht Shaqiri beim FC Liverpool unter Vertrag, absolvierte 63 Pflichtspiele für die Reds (acht Tore) und gewann unter anderem die Champions League (2019) sowie die englische Meisterschaft (2020). Wirklich zum Zuge kam der 29-Jährige zuletzt allerdings nicht mehr. In der vergangenen Saison absolvierte er 14 Punktspiel-Einsätze, in der Saison davor waren es sogar nur sieben. Ein Wechsel hatte sich zuletzt angebahnt - und nun ist Shaqiri bei der Suche nach einem neuen Klub fündig geworden.

Olympique Lyon will den 96-maligen Nationalspieler der Schweiz verpflichten und hat, einem Klub-Statement am späten Sonntagabend zufolge, mit dem FC Liverpool bereits eine grundsätzliche Einigung "nach intensiven Verhandlungen" erzielt. Damit der Wechsel offiziell vollzogen werden kann, muss der ehemalige Bayern-Profi aber noch den Medizincheck am Montag absolvieren und bestehen, dann kann er sich OL anschließen.

Lyon hat mit dem neuen Trainer Peter Bosz einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. In drei Punktspielen holte der Champions-League-Halbfinalist von 2020 nur zwei Zähler. Am Sonntag verspielte OL eine 3:1-Führung im Heimspiel gegen Aufsteiger Clermont.