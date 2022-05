Medizincheck schon absolviert: Rüdiger wechselt zu Real

Antonio Rüdiger steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid. Der Nationalspieler soll für vier Jahre unterschreiben.

Verlässt die Insel: Antonio Rüdiger. imago images/Uk Sports Pics Ltd

Seit Wochen warten die Fans auf die offizielle Bestätigung Real Madrids, doch die wird es wohl nicht vor dem Champions- League-Finale der Königlichen am 28. Mai gegen den FC Liverpool geben. Nach kicker-Informationen ist der Wechsel von Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu den Spaniern nun aber fix, ebenso nach spanischen Medienberichten. Der Medizincheck ist bereits absolviert.

Wie bereits vor einigen Wochen berichtet, hatte sich der 29-jährige deutsche Nationalspieler auch deshalb für Real entschieden, weil für ihn kein anderer Premier-League-Klub infrage kam. Der Vertrag des Innenverteidigers beim FC Chelsea endet am 30. Juni 2022, und seit Roman Abramovichs Aus darf Chelsea keine Verhandlungen mit Spielern führen. Auch deshalb nun der Wechsel, der Rüdiger nach unbestätigten Meldungen ein Gehalt von zehn Millionen Euro einbringen soll, wer ihn vor 2026 (Option bis 2027) aus dem Kontrakt in Madrid herauskaufen soll, muss 400 Millionen Euro berappen. Aktuell ist Neymar mit 222 Millionen Euro noch der teuerste Spieler der Welt.

Rüdiger war im Sommer 2017 von der AS Rom zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft. Im FA-Cup-Finale gegen Liverpool am Samstag (17.45 Uhr, LIVE! bei kicker) will sich Rüdiger mit einem weiteren Titel verabschieden.