Medientermine abgesagt: DFB-Gegner Dänemark "sehr bewegt"

Die dänische Frauen-Nationalmannschaft hat nach dem Attentat in einem Kopenhagener Einkaufszentrum alle Medientermine abgesagt.

Dänemarks Nationaltrainer Lars Söndergaard (re.) hat sich nach dem Attentat in Kopenhagen bestürzt geäußert. imago images/Gonzales Photo

Die dänische Nationalmannschaft hat als Reaktion auf das Attentat in einem Kopenhagener Einkaufszentrum alle Medientermine abgesagt. "Dieses fürchterliche Ereignis hat die ganze Mannschaft und den Stab sehr bewegt", sagte Nationaltrainer Lars Söndergaard: "An Tagen wie diesen wird einem wirklich bewusst, dass es Dinge gibt, die wichtiger und größer sind als Fußball. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen."

Die Vize-Europameisterinnen waren am Montag nach England gereist. Vor und nach dem Abflug waren mehrere Pressetermine geplant. Am kommenden Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die dänische Auswahl zum Auftakt auf Deutschland.

Bei dem Attentat in der dänischen Hauptstadt waren am Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.