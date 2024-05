Medienberichte: Interimscoach Darazs soll beim LASK zur Dauerlösung werden

Bislang ist noch nicht klar, wer den LASK ab der kommenden Saison als Cheftrainer betreuen wird. Medienberichten zufolge wird dieser aber aller Voraussicht nach weiterhin Thomas Darazs heißen. Der 47-Jährige konnte als Coach der Linzer überzeugen und dürfte nun längerfristig für sie verantwortlich sein.

Mitte April trennte sich der LASK nach nur einem Sieg in acht Spielen und lediglich sieben von 24 möglichen gesammelten Punkten von Thomas Sageder. Als dessen Nachfolger hatten die Linzer eigentlich Assistenzcoach Maximilian Ritscher im Sinne, der aber nicht über die UEFA-Pro-Lizenz verfügt. Das führte sogar dazu, dass den Oberösterreicherin in erster Instanz die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison verweigert wurde. Daraufhin übernahm der bisherige sportliche Leiter der Akademie Thomas Darazs das Ruder bei den Athletikern und führte sie letztendlich souverän zum anvisierten dritten Platz.

Mit vier Siegen in seinen ersten fünf Spielen (darunter der 3:1-Erfolg gegen den entthronten Serienmeister Red Bull Salzburg) konnte der 46-jährige Wiener schnell für die Wende sorgen und den LASK stabilisieren. Aus sieben Partien holte er insgesamt 13 Punkte mit seiner Mannschaft und erreichte schlussendlich den dritten Tabellenplatz, welcher die fixe Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase bedeutet. Bis auf das blamable 1:7 am letzten Spieltag in Salzburg kann Darasz mit einer Quote von 1,86 einen starken Punkteschnitt seit seinem Amtsantritt vorweisen. In der Formtabelle der letzten sieben Spieltage sind die Oberösterreicher hinter Sturm Graz sogar auf Platz zwei zu finden.

Dieser Erfolgslauf hat die Verantwortlichen der Linzer nun offenbar zum Umdenken gebracht, die laut einem Bericht des "Oberösterreichischen Volksblatts" den Interimscoach zur Dauerlösung machen wollen. Ursprünglich hätte Darasz nach der Saison wieder in seine ursprüngliche Funktion als Akademie-Leiter zurückkehren sollen, doch die vergangenen Auftritte machen Mut, dass unter dem gebürtigen Wiener eine langfristig positive Entwicklung des Teams möglich erscheint.

Zumal der 46-Jährige auch Einzelspieler wieder in Form gebracht, wie etwa Angreifer Marin Ljubicic, dem acht seiner zwölf Saisontore unter Darasz' Obhut gelangen. Diesen eingeschlagenen Weg soll der 46-Jährige nun wohl fortsetzen dürfen, auch wenn eine offizielle Bestätigung des LASK noch aussteht. Argumente für einen weiteren Verbleib hat der aktuelle Interimscoach jedenfalls genug gesammelt.