Medienberichte: Hummels und Roma nähern sich an

Dass Mats Hummels den BVB verlassen wird, steht bereits fest. Wo der Abwehrspieler künftig spielen wird, ist hingegen noch nicht bekannt. Ein Wechsel in die Serie A nimmt nun aber offenbar Formen an. Wie die Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hatte sich der Kontakt zwischen Hummels und der AS Rom zuletzt intensiviert. Demnach könnte der 35-jährige Deutsche beim italienischen Hauptstadtklub einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison erhalten. Für beide Seiten könnte ein Wechsel Sinn ergeben: Die Roma ist auf der Suche nach Verstärkung in der Abwehr, und Hummels bekräftigte, dass er sich einen Wechsel ins europäische Ausland vorstellen könne.