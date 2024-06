Medienbericht: Zeidler hat unterschrieben

Wie die "Bild" am Sonntagmittag meldet, hat Trainer Peter Zeidler (61) beim VfL Bochum bereits unterschrieben. Der Vertrag läuft demnach bis 2026, inklusive einer weiteren Spielzeit bei Klassenerhalt in der Saison 2025/26. Zeidler hatte seit 2018 die "Espen" in St. Gallen trainiert und in der abgelaufenen Saison den Sprung in den Europapokal geschafft. Den VfL übernimmt der Württemberger als Bundesligisten, nachdem Bochum unter Interimscoach Heiko Butscher den Abstieg in der Relegation hatte vermeiden können.