Medienbericht: Torhüter-Tausch in der Bundesliga?

Deutschland-Schreck Dominik Kuzmanovic wird seit einiger Zeit mit dem VfL Gummersbach in Verbindung gebracht. Nun könnte der Wechsel sogar schon in diesem Sommer stattfinden. Es bahnt sich ein Torhüter-Tausch in der Handball-Bundesliga an.

Dominik Kuzmanovic soll wohl schon in diesem Sommer nach Gummersbach wechseln. Sascha Klahn