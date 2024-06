Medienbericht: SG BBM Bietigheim sichert sich mehrfachen Nationaltorwart

Die SG BBM Bietigheim hat einem Medienbericht zufolge ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und auch zwischen den Pfosten für Klarheit gesorgt. Ein Spieler aus dem 35er-Kader der Nationalmannschaft wechselt zum Aufsteiger.

Wie die Stuttgarter Zeitung vermeldet, ist sich die SG BBM Bietigheim mit Daniel Rebmann einig. Der Schlussmann des VfL Gummersbach wird die Oberbergischen demnach im Sommer verlassen und zurück in seine Heimatregion wechseln. Auch handball-world berichtete über dieses Gerücht bereits Ende Mai.

Die StZ hatte im gleichen Wortlaut auch den Wechsel von Till Hermann bekanntgegeben, dessen Transfer zum Aufsteiger gestern tatsächlich offiziell bekanntgegeben wurde. Es wäre also das zweite Ausrufezeichen der Bietigheimer innerhalb kurzer Zeit.

Rebmann, der zwischen 2017 und 2023 für Frisch Auf Göppingen spielte und dort zu einer festen Stammkraft in der Bundesliga avancierte, bildete in der vergangenen Saison ein Torwartduo mit Tibor Ivanisevic beim VfL Gummersbach. Dieser schließt sich im Sommer dann Göppingen an, da Bertram Obling vom HC Erlangen ins Oberbergische wechselt.

Gut möglich also, dass sich Gummersbach zwischen den Pfosten komplett neu aufstellt. Schon länger wird der VfL mit dem kroatischen Nationaltorwart Dominik Kuzmanovic in Verbindung gebracht, ein Wechsel in diesem Sommer scheint für die Zahlung einer Ablösesumme zwischen 100.000 und 150.000 € realisierbar.

Für Bietigheim würde der Wechsel Rebmanns einen weiteren Qualitätszuwachs bedeuten. Nach dem Abgang von Mohamed Aly (Sporting) stehen mit Fredrik Genz und Filip Baranasic zwar zwei Keeper zur Verfügung, das Team von Iker Romero will aber wohl auf ein Dreigestirn setzen. Der vierfache Nationalspieler Rebmann, der aus der letzten Saison eine Fangquote von 26,98 % Prozent (187 Paraden) vorweisen kann, ist dort der logische Kandidat.