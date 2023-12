Medienbericht: Sechsstellige Ablöse für Joel Birlehm?

Die TSV Hannover-Burgdorf ist an Joel Birlehm interessiert. Laut einem Medienbericht soll eine sechsstellige Ablösesumme für den deutschen Handball-Nationaltorhüter fällig werden.

Am vergangenen Wochenende hat Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen das Interesse der Niedersachsen an Joel Birlehm bestätigt. "Wir sind bereit ein Paket zu schnüren, um perspektivisch mit Joel zusammenzuarbeiten, ja", sagte er bei Dyn. Die TSV ist also bereit eine Ablösesumme zu zahlen, um den deutschen Nationaltorwart von den Rhein-Neckar Löwen loszueisen.

Beim amtierenden Pokalsieger hat der 26-Jährige nämlich noch einen Vertrag bis 2025. In Mannheim gibt es ein Luxusproblem: Mit Mikael Appelgren und David Späth stehen zwei weitere Top-Torhüter unter Vertrag. Deshalb ist Birlehm "auf den Markt gespült worden", wie es Christophersen ausdrückt. Bei Hannover läuft der Kontrakt von Dario Quenstedt am Ende der laufenden Saison aus.

Laut der Bild habe der Medizincheck Birlehms bei der TSV Hannover-Burgdorf bereits stattgefunden. Die Ablösesumme werde sich wahrscheinlich zwischen 100.000 und 150.000 Euro bewegen, heißt es.