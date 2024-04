Medienbericht: Rhein-Neckar Löwen auf der Suche nach Nachfolger für Juri Knorr

Die Nachricht, dass Juri Knorr vor einem Wechsel ins Ausland steht, sorgte am gestrigen Montag für Aufsehen. Laut eines Medienberichts sollen die Rhein-Neckar Löwen sich bereits mit der Suche nach einem Nachfolger beschäftigen.

Handball-Nationalspieler Juri Knorr steht laut eines Medienberichts offenbar vor einem überraschenden Wechsel ins Ausland. Wie die Bild am Montag (8. April) berichtete, sei sich der Spielmacher mit dem dänischen Topclub Aalborg Håndbold über einen Transfer einig.

Offen ist, wann Juri Knorr die Rhein-Neckar Löwen verlassen wird. Wie der Mannheimer Morgen nun am Dienstag berichtet, soll sich der Bundesligist schon mit der Suche nach einem Ersatz für Knorr beschäftigen. Dies habe die Zeitung aus Beraterkreisen erfahren.

Wann wechselt Knorr?

Knorr, dessen Vertrag eine reguläre Laufzeit bis 2026 hat, soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die einen Wechsel bereits ein Jahr früher, also 2025, möglich machen würde. Dafür müsste Knorrs neuer Verein laut Mannheimer Morgen eine sechsstellige Ablösesumme für den Spielmacher auf den Tisch legen.

Auch ein Wechsel bereits in diesem Sommer ist nach Informationen der Zeitung nicht ausgeschlossen - unter der Voraussetzung, dass die Löwen einen geeigneten Nachfolger für die Mitte-Position verpflichten können.

Als Nachfolger von Hansen?

Sollte der Wechsel nach Aalborg zustande kommen, würde Knorr erneut in große Fußstapfen treten. Während er von den Rhein-Neckar Löwen mit der Perspektive als Nachfolger von Andy Schmid verpflichtet wurde, könnte der deutsche Nationalspieler in Dänemark den dreifachen Welthandballer Mikkel Hansen beerben, der in der vergangenen Woche sein Karriereende bekannt gegeben hat.

Mit Aalborg und dem künftigen Trainer Maik Machulla würde Knorr ein wenig abseits des großen Rummels um seine Person national und international um Titel spielen, auch die mentale und körperliche Belastung wäre nicht so hoch wie in der Bundesliga.

