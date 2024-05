Medienbericht: Kielce fordert für Andreas Wolff Millionensumme vom SC Magdeburg

Industria Kielce hat laut eines Medienberichts eine konkrete Ablöseforderung für Andreas Wolff an den SC Magdeburg übermittelt. Diese bewegt sich jenseits aller handballerischen Dimensionen.

Wie die Bild berichtet, hat Industria Kielce eine klare Preisvorstellung für Torwart Andreas Wolff. 1,2 Millionen soll der SCM wohl aufwenden müssen, um den Schlussmann loszueisen. Der deutsche Nationalspieler, dessen Kontrakt beim polnischen Spitzenteam noch bis 2028 läuft, wird schon seit mehreren Monaten mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht.

Bereits Anfang des Monats hatte die Bild berichtet, dass sich Wolff und Magdeburg über eine Zusammenarbeit ab Sommer einig seien. Nun könnten die finanziellen Vorstellungen beider Seiten aber dafür sorgen, dass der Transfer nicht zustande kommt. Die Ablösesumme bewegt sich nämlich in Höhe etwa eines Zehntels des Magdeburger Jahresetats.

Nach dem Ausscheiden Kielces in der Champions League - in der Magdeburger Getec Arena - waren die Gerüchte rund um den Wechsel wieder angeheizt worden. "Besonders für mich hat es sich wie ein Heimspiel angefühlt. Ich bin ein Deutscher und spiele in Deutschland. Das ist eine große Ehre", hatte Wolff nach der Partie bei Dyn gesagt und angefügt: "Natürlich waren unsere Fans heute wunderbar, aber die Magdeburg-Fans waren auch toll.“