Medienbericht: Füchse Berlin vor Verpflichtung von Europameister

Nach dem Abschied von Hans Lindberg und dem erneuten Kreuzbandriss von Valter Chrintz sollen die Füchse Berlin auf der Suche nach einem Rechtsaußen sein. Medienberichten zufolge ist der Vizemeister an einem Europameister von 2016 dran.

Gegenüber der Sport Bild bestätigte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, dass Berlin einen Rechtsaußen für die kommende Saison unter Vertrag genommen hat. "Ja, die Suche ist beendet, der Vertrag ist unterschrieben", wird Kretzschmar von dem Sportmagazin zitiert. Und: "Wir werden ihn am Donnerstag oder Freitag vorstellen."

Einen konkreten Namen nannte Kretzschmar dabei nicht. Ein Kandidat könnte jedoch der aktuell vereinslose Tobias Reichmann, der in der abgelaufenen Saison von den Rhein-Neckar Löwen für den verletzten Patrick Groetzki verpflichtet wurde, sein.

Reichmann hofft auf Bundesliga-Verbleib

Reichmann selbst hofft auf einen Verbleib in der Handball-Bundesliga. Im Interview mit handball-world bekräftigte der Europameister von 2016 seinen Wunsch auch über die Saison hinaus in der Bundesliga bleiben zu wollen. "Ich habe noch zu viel Lust am Handball, um aufzuhören", sagte Reichmann. "In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich wieder richtig Blut geleckt."

Im Interview mit Dyn hatte der Rechtsaußen offenbart, dass sich ein Wechsel innerhalb der Liga anbahnen könnte. "Eine Option habe ich noch", so der Rechtsaußen. Ob diese Option die Füchse Berlin sein könnten, bestätigte der gebürtige Berliner dabei nicht. Offen für einen Wechsel in die Hauptstadt wäre der 36-Jährige allerdings. "Für die Füchse Berlin zu spielen, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen", verriet Reichmann im Interview mit handball-world.

Vakante Stelle auf Rechtsaußen

Dass die Füchse Berlin noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um einen Rechtsaußen nachzuverpflichten, scheint außer Frage zu stehen. Routinier Hans Lindberg verabschiedete sich nach acht Jahren bei den Füchsen in seine dänische Heimat zu HØJ Elite.

Der zweite Mann bei den Berlinern auf Rechtsaußen, Valter Chrintz, hatte sich Ende April den zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie seiner Karriere zugezogen. Wann der 23-Jährige auf die Platte zurückkommen kann, ist nach aktuellem Stand noch offen. Hákun West Av Teigum scheint daher als Nummer eins auf Rechtsaußen gesetzt.

Weiterer Neuzugang?

Wenn es nach Kretzschmar ginge, würden sich die Füchse Berlin auch im Rückraum noch verstärken. Doch laut dem Sportvorstand fehlen dem Bundesligisten die finanziellen Mittel um einen weiteren Transfer stemmen zu können.

Stattdessen hofft man darauf, dass Spieler wie Paul Drux und Fabian Wiede nach ihren Verletzungen in der kommenden Saison wieder an ihre alte Form anknüpfen können. Auch die Youngster Matthes Langhoff und Max Beneke sollen zu festen Bestandteilen im Team heranwachsen.