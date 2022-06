Medienbericht: Forte soll neuer Trainer bei Arminia Bielefeld werden

Einem Medienbericht zufolge soll Uli Forte neuer Trainer bei Arminia Bielefeld werden. Für den 48-Jährigen wäre es die erste Station außerhalb der Schweiz.

Nach Informationen des Schweizer Nachrichtenportals "nau.ch" übernimmt Ex-Profi Uli Forte, der in der abgelaufenen Saison den Zweitligisten Yverdon-Sport coachte, das Traineramt in Bielefeld. Vor einiger Zeit soll auch Arminias Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf Interesse an dem in der Schweiz geborenen Italiener, der sechs Sprachen spricht, gezeigt haben.

Forte, 2013 zum Trainer des Jahres der Schweizer Super League ernannt, war vor der Station Yverdon-Sport Coach bei Young Boys Bern, Grasshopper-Club Zürich, FC St. Gallen und beim FC Zürich. Bielefeld wäre somit seine erste Anstellung außerhalb der Schweiz.

Den Bericht hat der DSC bisher nicht bestätigt. Seit der Trennung von Frank Kramer am 20. April hatte Torwarttrainer Marco Kostmann die Mannschaft gecoacht, den Abstieg aber nicht verhindern können.

