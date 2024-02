Medien: Neuer Job für Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson

Nun soll alles klar sein: Deutschlands Europameister-Coach von 2016, Dagur Sigurdsson, hat offenbar einen neuen Job. Und der birgt gleich eine brisante Ausgangslage. Denn Sigurdsson trifft schon in wenigen Tagen ausgerechnet auf sein altes Team.

Der ehemalige Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Nationaltrainer von Kroatien. Demnach soll der Europameister-Coach von 2016 an diesem Donnerstag um 11 Uhr in Zagreb vorgestellt werden, wie verschiedene kroatische Medien am Mittwochabend berichteten.

Die Verpflichtung des Isländers hatte sich seit Wochen angedeutet. Erst Anfang Februar hatte Sigurdsson seinen Abschied als Nationalcoach Japans angekündigt. Die Japaner waren davon ziemlich überrumpelt worden.

Ausgerechnet gegen Deutschland

Die Verhandlungen um eine Auflösung seines Arbeitspapiers zogen sich lange hin. Auch deshalb hat es letztlich so lange gedauert, bis er bei den Kroaten unterschreiben konnte.

Nun scheint aber alles klar zu sein. Und damit steht der 50-Jährige gleich vor einer brisanten Ausgangslage. Denn in rund zwei Wochen tritt er mit den Kroaten gleich beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover an - und trifft auf die deutsche Nationalmannschaft, die er 2016 zu EM-Gold und damit zum größten Erfolg der vergangenen Jahre geführt hat.

Weitere Gegner beim Kampf um ein Ticket für die Sommerspiele in Paris sind Algerien und Österreich.