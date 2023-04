Medien: Nagelsmann bricht Chelsea-Gespräche ab

Nach seinem überraschenden Aus beim FC Bayern Ende März wurde Julian Nagelsmann schnell mit einem neuen Engagement beim FC Chelsea in Verbindung gebracht. Doch daraus wird wohl erstmal nichts.

Wie mehrere Medien und Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichten, soll Julian Nagelsmann den Blues nach längeren Gesprächen abgesagt haben. Der 35-Jährige steht demnach nicht mehr für die neue Saison zur Verfügung. In den vergangenen Tagen war Nagelsmann als einer der Top-Kandidaten für das Traineramt beim zweimaligen Champions-League-Sieger gehandelt worden, erst recht nachdem angeblich im Zuge des Wechsels von Co-Trainer Anthony Barry zum FC Bayern auch sein noch bestehender Vertrag beim deutschen Rekordmeister ein Thema gewesen sein soll.

Was die Gründe sind, die jetzt zu Nagelsmanns Absage führten, ist unklar. Für Chelsea jedenfalls wird der Kandidatenkreis immer kleiner, nachdem der ebenfalls in Spiel gebrachte Luis Enrique wohl auch nicht mehr auf der Liste steht. Bleibt noch Mauricio Pochettino, der seit Juli 2022 ohne Job ist, nach seiner Amtszeit in Paris aber wieder in die Premier League zurückkehren könnte.

Auch Vincent Kompany, der den FC Burnley erst kürzlich zurück in die Premier League geführt hat, wird neuerdings genannt. Und dann ist da noch ein vierter Kandidat, der es laut englischen Medien zufolge auf die Shortlist geschafft hat, dessen Name aber öffentlich nicht bekannt ist.

Der FC Chelsea befindet sich auf der Suche nach einem neuen Trainer, nachdem der glücklose Graham Potter Anfang April entlassen wurde. Vorübergehend ist Frank Lampard zu seinem Ex-Klub zurückkehrt, der 44-Jährige soll aber nur bis zum Saisonende an der Seitenlinie stehen. Dann, so der Wunsch der Macher um Besitzer Todd Boehly, kann ein neuer Trainer die teuer zusammengestellte Mannschaft übernehmen - und zu ersehnten Erfolgen führen.