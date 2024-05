Medien: Lijnders wird Salzburg-Coach

Jürgen Klopps Co-Trainer Pepijn Lijnders steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Red Bull Salzburg. Beide Seiten seien sich grundsätzlich einig, schrieb die "Krone" am Morgen. Zuvor hatten auch "The Athletic" und die "Times" über die Personalie berichtet. Der 41 Jahre alte Niederländer war in den vergangenen Jahren Klopps Co-Trainer beim FC Liverpool. Nachdem Klopp seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, erklärte auch Lijnders, die Reds verlassen zu wollen.