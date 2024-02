Medien: Dagur Sigurdsson als Nationaltrainer bei ehemaligem Handball-Weltmeister im Gespräch

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Dagur Sigurdsson bei einem ehemaligen Handball-Weltmeister als Nationaltrainer im Gespräch.

Kroatische Medien melden, dass Dagur Sigurdsson zu Verhandlungen mit dem kroatischen Handballverband in Zagreb war. Kroatien trennte sich am gestrigen Dienstag (6. Februar) von Goran Perkovac (wir berichteten).

Sigurdsson, der auch als Dyn-Experte tätig ist, wäre der erste ausländische Handball-Nationaltrainer Kroatiens. "Wir betonen, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist, Sigurdsson jedoch definitiv der Hauptkandidat für die vakante Position ist", so Vecernji List.

24sata berichtet ebenso wie Vecernji List, dass der 50-jährige Ex-Bundestrainer mit seinem Anwalt zu Gesprächen mit der kroatischen Verbandsführung in Zagreb gewesen sei.

Aktuell Nationaltrainer in Japan

Dagur Sigurdsson führte die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel. Bei den Olympischen Spielen 2016 gewann er mit dem DHB-Team Bronze.

Aktuell trainiert Sigurdsson die japanische Nationalmannschaft. Mit den Asiaten hat er zuletzt das Ticket für die WM 2025 gelöst und sich für Olympia qualifiziert.

Die Kroaten dagegen haben noch kein Olympia-Ticket: Der Weltmeister von 2003 spielt in einem Quali-Turnier in Hannover Mitte März gegen Deutschland, Österreich und Algerien. In Deutschland und Österreich würde Dagur Sigurdsson also auf zwei seiner Ex-Teams treffen.

Elfter Platz wurde Perkovac zum Verhängnis

Als Grund für die Trennung von Perkovac nannte der kroatische Verband das Abschneiden bei der Handball-EM im Januar. Beim Turnier in Deutschland belegte Kroatien den elften Platz.

Goran Perkovac hatte im Februar 2023 das Amt als Cheftrainer von Hrvoje Horvat, der nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Handball-WM 2023 entlassen wurde, übernommen.